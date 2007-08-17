احداث واحدهای خدماتی در شهرک گلستان بجنورد

علی فخرانی پیش از امروز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احداث مجموعه ورزشی , بهداشتی و... از جمله امتیازات این شهرک برای ساکنان آن می باشد که به موازات احداث مسکن واحد های خدماتی نیز در آنجا احداث می شود.

وی تصریح کرد: پس از کارشناسی و مطالعات اولیه طرح تفضیلی 280 هکتار و آماده سازی50 هکتار صورت گرفته است که خوشبختانه عملیات اجرایی 50 هکتار آماده سازی بیش از یک ماه است که آغاز شده است.

فخرایی ادامه داد: در فاز اول این طرح احداث 400 واحد مسکونی در برنامه قرار دارد و برای آماده سازی 280 هکتار زمین که شامل خدمات روبنایی و زیربنایی می باشد اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان مورد نیاز می باشد.

وی با اشاره به کمبود مسکن در خراسان شمالی این شهرک را پتانسیلی مناسب برای این منظور دانست و افزود: ما کمبود 18 هزار واحد مسکونی در استان را داریم که خوشبختانه با حمایت دولت آقای احمدی نژاد به استناد قانون 6 بودجه در سال جاری تصحیلات خوبی برای مسکن در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو هزار و 374 واحد مسکونی در قالب زمین با اجاره 99 ساله در اختیار شرکت های تعاونی مسکن در سطح استان قرار داده شده است.

فخرایی یادآور شد: علاوه بر این میزان ظرفیت احداث 877 واحد مسکونی در قالب مسکن اجاره ای به شرکت های تعاونی مسکن زمین داده شده است .

فخرانی عنوان کرد: از این تعداد عملیات اجرایی650 واحد از آنها شروع شده که مهمترین آن پروژه ثامن الائمه(ع) در شیروان با ظرفیت 324 واحد که در مرحله اجرای فنداسیون است و پروژه 33 واحدی شرکت تعاون مسکن صنایع و معادن که در مرحله اجرای سقف اول در بجنورد است .