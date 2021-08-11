به گزارش خبرنگار مهر، فینال وزن ۷۵+ کیلوگرم کاراته المپیک در حالی برگزار شد که سجاد گنج زاده و «طارق حامدی» نمایندگان ایران و عربستان با هم روبرو شدند. این مبارزه در حالی که به سود نماینده عربستان در جریان بود، در نهایت به دلیل ضربه خطرناکی که وی به سر گنج زاده زد، به سود نماینده کشورمان تمام شد. داوران این مسابقه رای به باخت نماینده عربستان دادند تا این کشور اولین مدال طلای خود را در المپیک از دست بدهد.

داور وسط این مسابقه «اوگور کوباش» از کشور ترکیه بود که بعد از این فینال، با حمله سعودی‌ها به صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

به گزارش سایت «کوره»، طرفداران عربستان خشم خود را با هشتگ «داور ترکیه‌ای» در توییتر به راه انداختند تا کوباش را مجبور به حذف حساب خود در توییتر کنند. این موج باعث شد تا داور ترک تصمیم خود را برای اخراج حامدی اعلام کند.

وی گفت: من بازی فینال را مدیریت کردم. هرگز پیش از این پیام‌هایی شبیه به آنچه بعد از فینال دریافت کردم، نگرفته بودم. تمام شبکه‌های اجتماعی‌ام را بسته‌ام. من داور و موظف به اجرای قانون هستم. این هم تصمیم اکثریت (۲ پزشک و ۵ داور) بود.

با این حال، این پرونده پس از بازگشت اوگور کوباش به ترکیه پس از پایان المپیک، به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت تا تأیید شود که حمله به او تا این لحظه متوقف نشده است و تهدید به مرگ برای او و اعضای خانواده‌اش وجود دارد.

کوباش در این ارتباط افزود: ما قوانین را اعمال کردیم و قوانین بسیار واضح بود. این ورزشکار (سجاد گنج زاده) بر اثر ضربه‌ای که دریافت کرد روی زمین افتاد. ما با پزشک تماس گرفتیم و او گفت که ورزشکار نمی‌تواند ادامه دهد. ما در یک تصمیم مشترک ورزشکار سعودی را بازنده کردیم.

این داور ترکیه‌ای خاطرنشان کرد: اگرچه این تصمیم مشترک بود، اما مردم هنوز معتقد بودند که من روی دو پزشک و داورهای دیگر تأثیر گذاشته‌ام. آنها پست‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی من به اشتراک گذاشتند. من مجبور شدم حساب‌های خود را ببندم. آنها وقتی نتوانستند به من برسند، با همسر و فرزندانم تماس گرفتند و شروع به تهدید آنها به مرگ کردند.

کوباش همچنین در خصوص پیام‌های منتسب به وی با مضمون نژادپرستی علیه عربستانی‌ها گفت: مردم مرا به نژادپرستی متهم می‌کنند و من هرگز در زندگی‌ام چنین کاری نکرده‌ام. این توئیت‌ها جعلی هستند و هیچ ارتباطی با من ندارند. آنها واقعیت‌ها را جعل کردند. من به هیچ کشوری توهین نکردم. برای من ورزش عشق، صلح و دوستی است.