  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۸:۵۷

اتفاقات عجیب بعد از المپیک؛

عربستانی‌ها داور فینال سجاد گنج‌زاده را تهدید به مرگ کردند!

عربستانی‌ها داور فینال سجاد گنج‌زاده را تهدید به مرگ کردند!

داور فینال وزن ۷۵+ کاراته المپیک که دیدار نمایندگان عربستان و ایران را قضاوت کرد، خبر داد که بعد از باخت ورزشکار سعودی، خود و خانواده‌اش تهدید به مرگ شده‌اند!

به گزارش خبرنگار مهر، فینال وزن ۷۵+ کیلوگرم کاراته المپیک در حالی برگزار شد که سجاد گنج زاده و «طارق حامدی» نمایندگان ایران و عربستان با هم روبرو شدند. این مبارزه در حالی که به سود نماینده عربستان در جریان بود، در نهایت به دلیل ضربه خطرناکی که وی به سر گنج زاده زد، به سود نماینده کشورمان تمام شد. داوران این مسابقه رای به باخت نماینده عربستان دادند تا این کشور اولین مدال طلای خود را در المپیک از دست بدهد.

داور وسط این مسابقه «اوگور کوباش» از کشور ترکیه بود که بعد از این فینال، با حمله سعودی‌ها به صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

به گزارش سایت «کوره»، طرفداران عربستان خشم خود را با هشتگ «داور ترکیه‌ای» در توییتر به راه انداختند تا کوباش را مجبور به حذف حساب خود در توییتر کنند. این موج باعث شد تا داور ترک تصمیم خود را برای اخراج حامدی اعلام کند.

عربستانی‌ها داور فینال سجاد گنج زاده را تهدید به مرگ کردند!

وی گفت: من بازی فینال را مدیریت کردم. هرگز پیش از این پیام‌هایی شبیه به آنچه بعد از فینال دریافت کردم، نگرفته بودم. تمام شبکه‌های اجتماعی‌ام را بسته‌ام. من داور و موظف به اجرای قانون هستم. این هم تصمیم اکثریت (۲ پزشک و ۵ داور) بود.

با این حال، این پرونده پس از بازگشت اوگور کوباش به ترکیه پس از پایان المپیک، به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت تا تأیید شود که حمله به او تا این لحظه متوقف نشده است و تهدید به مرگ برای او و اعضای خانواده‌اش وجود دارد.

کوباش در این ارتباط افزود: ما قوانین را اعمال کردیم و قوانین بسیار واضح بود. این ورزشکار (سجاد گنج زاده) بر اثر ضربه‌ای که دریافت کرد روی زمین افتاد. ما با پزشک تماس گرفتیم و او گفت که ورزشکار نمی‌تواند ادامه دهد. ما در یک تصمیم مشترک ورزشکار سعودی را بازنده کردیم.

عربستانی‌ها داور فینال سجاد گنج زاده را تهدید به مرگ کردند!

این داور ترکیه‌ای خاطرنشان کرد: اگرچه این تصمیم مشترک بود، اما مردم هنوز معتقد بودند که من روی دو پزشک و داورهای دیگر تأثیر گذاشته‌ام. آنها پست‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی من به اشتراک گذاشتند. من مجبور شدم حساب‌های خود را ببندم. آنها وقتی نتوانستند به من برسند، با همسر و فرزندانم تماس گرفتند و شروع به تهدید آنها به مرگ کردند.

کوباش همچنین در خصوص پیام‌های منتسب به وی با مضمون نژادپرستی علیه عربستانی‌ها گفت: مردم مرا به نژادپرستی متهم می‌کنند و من هرگز در زندگی‌ام چنین کاری نکرده‌ام. این توئیت‌ها جعلی هستند و هیچ ارتباطی با من ندارند. آنها واقعیت‌ها را جعل کردند. من به هیچ کشوری توهین نکردم. برای من ورزش عشق، صلح و دوستی است.

کد مطلب 5278708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زهرا IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      104 6
      پاسخ
      این از بی عرضگی فدراسیون جهانی مربوطه هست کافیه با وضع جرائم سنگین علیه عربستان ، دهان این آدم کشان را ببنده و از داور درستکار خودش حمایت کنه
    • علی IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      76 7
      پاسخ
      عربستانی‌ها اهل خریدن داور و یا ترور شخصیتها و یا دادن رشوه به مسئولین فدراسیونها هستن تا رای آنها را بخرند ولی در المپیک نتوانستند و از همین موضوع دارند می سوزند.
      • اسنپی IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
        19 28
        مگه پرسپولیسه
    • ایرانی GB ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      20 3
      پاسخ
      این جماعت ادم کش باید مثل خودشون رفتار کرد مردم عربستان منظورم اکثریت است ب جز عده کمی از ریشه وحشی هستن باید بازبان خودشون رفتار کرد امریکا خوب فهمیده این گاوه شیر ده را چه جوری بدوشه فعلا دنیا شده باغ وحش
    • علی IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      20 2
      پاسخ
      عربستان راازکلیه رشته های ورزشی چه درجهانی وچه درالمپیک محروم کننذ
    • ایرانم ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      20 2
      پاسخ
      واقعا خجالت آوره این رفتار کثیف سعودی ها رو نشون میده خاک تو سرشون دیوانه ها
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      16 2
      پاسخ
      خیلی بیجاکردن تهدیدکردن
    • هانی IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      8 0
      پاسخ
      بترکن
    • رحمت IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      22 4
      پاسخ
      این عربهای سوسمار خور همیشه زورگو بودند دروه زورگویی دیگه تمام شده الان دیگه هرکی حق بااون بوده برندست اگه رای بهنفع اونا بود وهمین ماجرا برای ورزشکار اونا می افتاد بازم این حرف رو میزدن تهدید به مرگ میکردن هیچ غلتی نمیتونن بکنن 😉😉😉😁😋
      • عرب اهوازی IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
        1 1
        اون موقع که عرب ها داشتن سوسمار می خوردن حتما شما داشتی پیتزا و لازانیا میل میکردی. جاهل ترین مردمان کسانی هستن که روی قومیت و نژاد و زبان قضاوت میکنند.اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لا یَخْشَعُ وَ مِنْ عِلْمٍ لا یَنْفَعُ،
    • محمد امین سیستانی IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      14 2
      پاسخ
      واقعا انسان های خود بین و وحشی هستن عربستانی ها خوش نداذن تا مدال گرفتن یه ایرانی را ببینند جالب اینه یه سری ایرانیا از ورزشکار سعودی حمایت کردن افرین غیرت😐👌🏻 انشالا داور ترک همراه با خانوادش سلامت باشه و هیچ آسیبی بهشون نرسه
    • علی IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      20 3
      پاسخ
      نگران نباش آقای داور، عربستانی ها اگر عرضه داشتند این همه انسان بیگناه رو در حادثه منا به کشتن نمی دادند
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      10 19
      پاسخ
      یک سئوال دارم لطف کنید بی تعصب پاسخ دهید من به هیچ وجه قصد حمایت از عربستانیها را ندارم اما آیا اگر کاراته کای ایرانی اینکار را کرده بود داور رای به خطای نماینده ورزش ما می خود ماها داور را تهدید به مرگ نمی کردیم؟! باید فرهنگ سازی در این قضیه صورت بگیرد و دیگر شاهد این رفتار های عصر حجری نباشیم.
      • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
        1 0
        😂نمیدونم چرا هر اتفاقی توی هرجای دنیا میوفته یه سریا سعی میکنن باهاش ایرانیارو تحقیر کنن و بگن ماهم اینطوری هستیم، اخه ما کی تاحالا یکی رو به خاطر اجرای قانون تهدید به مرگ کردیم یا کسی رو تکه تکه کردیم و بعد هم توی اسید حل کردیم،، دست از این خودتحقیری بردارید و بهتر باغ وحش جهان رو ببینید
      • پرهام IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
        0 0
        نه آقا حرف حق بزن نمی‌دونم سن و سالت بخوره یا که یادت نیست وزنه بردار سنگین ما به ناداوری باخت چهار سال گذشته ما چه تهدید کردیم چه فوشی دادیم عرب پرست غیرت ایرانی کجاست
    • عسل IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      14 1
      پاسخ
      خبر مرگشون یه بار قدم نحثشون به المپیک و فینال رسید چه کار داور بیچاره دارن...
    • سمسام IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      13 3
      پاسخ
      غلط کردن ب حوثی هامیگیم پدرشونودربیارن .آدم کش های تن پرور
    • فرزانه IT ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      13 1
      پاسخ
      عربستانی های جاهل وشکم پرست بی عقل شماها میخواهید قانون را نقض کنید یک نفر را بیهوش کردید که قهرمان ایران بوده وحالا فکر کردید که عمو ترامپ وبایدنتون باید اون اوسگول رو برنده اعلام کنند ؟؟؟نخیر همه چیز رو با پول نمیشه خرید شیرده های باج دهنده ومستعمره ی امریکایی بیعقل .
    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      11 4
      پاسخ
      ما هم باید همینکارو با داور اوکراینی دیدار تیمی شمشیرزنی سابر ایران - ایتالیا می کردیم ولی مردم ما غیرت و فهم شمشیرزنی ندارند فقط فوتبال براشون مهمه. مدال شمشیرزنی با داوری عامدانه غلط از دست رفت.
    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      3 0
      پاسخ
      واقعا چنین ناراحت کننده است ، ولی ناراحت کننده تر از اون قضاوت آدما، چجور انقد راحت بخاطر یه حرفی که نه منبع مشخصی داره اگرم داشته بازن امکان دسیسه و دروغ مخصوصا تو این دوره زیاده ، ای کاش که به بقیه توهین نکنیم و واسه کشوری بد نخوایم تا خودمون هم مورد قضاوت بد قرار نگیریم و راجب مردم ما هم دروغ نگن
    • فعال IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      5 2
      پاسخ
      با سلام عربستانی هام بی خیال شوند شما بی خیال نمیشود طرف ضربه خطا زده و هم وطن ما بیهوش شده حتی امکان مرگ هم وجود داشت و شما هر روز به طرفداری عربستانی ها هر روز قلم می زنید
    • مجید هاشمی IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
      11 1
      پاسخ
      عربهای تعصبی عربستان ثابت کردن که وحشی صفت هستن واین در طول تاریخ همیشه به اثبات رسیده وحالا هم همین را دوباره تایید میکنند دین مبارک پیامبر هم هنوز از وحشی گری و تعصب انها کم نکرده
      • علی ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
        1 2
        بابا دعا کن مسلمونمون کردن وبه ما احترام گزاشتن وقتی ارتش ایرانو شکست دادن ...ومثل مغولها رفتار نکردن ...خاک تو سرمون که همش مغروریم ...
    • آقا مهدی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      شما که اینقدر پول داری یه مدال طلا هم به خودتون بدید
    • محمدرضا FR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ورزش والمپیک فلسفه اش صلح دوستی هست (تهدید وبداخلاقی هم در اون جایگاهی نداره)
    • IR ۰۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
      0 1
      پاسخ
      به نظر من یه نفرو وخانوادشو تهدید به مرگ کنی بهتر از اینه که بری توی صفحه اینستاگرام خودش وهمسرش واونو فاحشه بخونی... بله عزیزان منظورم کورک هستش...
    • نریمانی کبیر IR ۰۶:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدایا خودت بهش رحم کن اونم ترکیه مثل خاشقچی نشه
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همین که حال عربستانی هارو گرفتی ۵تا طلا میارزه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها