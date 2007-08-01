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۱۰ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۳۰

امتیاز هفت کانون تبلیغاتی در یزد لغو شد

یزد - خبرگزاری مهر: هفت کانون تبلیغاتی در شهرستان های تابعه یزد به علت عدم فعالیت از آغاز تاکنون، لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عصر امروز در بیست و هفتمین جلسه کمیته تبلیغات استان یزد 13 مورد از مسائل مطرح شده در کمیته رسیدگی و به اطلاع متقاضیان رسید.

همچنین به پنج مورد از درخواست های متقاضیان کانون تبلیغاتی در شهرستان های تابعه رسیدگی شد که ضمن موافقت با مجوز تاسیس کانون های مزبور مدارک و مهلت تکمیل پرونده به اطلاع متقاضیان رسانده شد.

در این جلسه مقرر شد به کانون های تبلیغاتی در سطح استان که تاکنون فعالیت چشمگیری نداشته اند تذکر داده شود و در صورت عدم بازگشایی و آغاز فعالیت آنها، مجوز این گروه ابطال شود.

در حال حاضر 160 کانون تبلیغاتی در سطح استان یزد فعالیت می کنند.

کد مطلب 527893

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