مصرف سوخت در فصل تابستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسداله قلیزاده گفت: امسال با افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی مصرف سوخت نسبت به روزهای مشابه سال قبل روبرو هستیم.

وی افزود: در فصل تابستان همزمان با افزایش گرما، افزایش ترددها و استفاده خودروها از کولر شاهد رشد مصرف هستیم، وقتی افزایش مصرف اتفاق می‌افتد طبیعی است که شاهد صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها به خصوص در کلانشهرها باشیم.

قلی‌زاده درباره راهکارهای افزایش زمان سوخت‌گیری گفت: رعایت برخی نکات هرچند کوچک می‌تواند کمک‌کننده باشد، مثلاً اینکه مردم سعی کنند باک خودرو را حتی الامکان پرکنند و به جای مراجعه چندین باره، مراجعات را کاهش دهند، که البته این کاهش مراجعات و رعایت پروتکل‌هایی نظیر استفاده از ماسک در ایام کرونا بسیار لازم است.

وی ادامه داد: همچنین هنگام ورود به سکوی سوختگیری باید سعی کنند درب باک خودرو روبروی دستگاه سوختگیری (تلمبه) قرار گیرد تا به راحتی امکان سوختگیری فراهم شود و نیاز به جابه‌جایی خودرو نباشد. همچنین مردم سوختگیری را به ساعات نزدیک به شروع منع تردد موکول نکنند، چون اینکار در ایام دهه محرم باعث افزایش صف‌های طولانی می‌شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده‌های نفتی کشور اظهار کرد: بسیار لازم است که مردم در جایگاه‌ها از پول نقد استفاده نکنند و این امر هم در افزایش سرعت سوختگیری و هم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی موثر است.

قلیزاده افزود: در فصل گرما و افزایش مراجعات مردم به جایگاه‌ها، فشار به تجهیزات و درنتیجه خرابی‌ها بیشتر می‌شود که لازم است نسبت به نوسازی تجهیزات اقدام شود.