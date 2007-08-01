مشکلات مجموعه ورزشی شهید باباخانی و محله اتابک برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی دستور رئیس جمهور درخصوص بررسی وحل مشکلات ورزشی محله اتابک و مجموعه ورزشی شهید باباخانی شهرتهران، درجلسه ای با حضورنمایندگان ریاست جمهوری، تربیت بدنی، شهرداری تهران ونمایندگان اهالی محل، این مسئله به نفع جوانان و اهالی مرتفع شد.



دکترسعیدلومعاون اجرایی رئیس جمهور در این باره تصریح کرد: نمایندگان این معاونت ظرف 24 ساعت ضمن بازدید ازمحل و گفتگوبا اهالی درنشست مشترکی با نمایندگان تربیت بدنی، شهرداری تهران و اهالی با بررسی راهکارهای ممکن، مشکلات مطروحه در برنامه دوربین خبرساز شبکه 6 سیما را حل کردند.

وی افزود: مقررشد شرکت ورزشی به نمایندگی ازشهرداری تهران، مجموعه ورزشی شهید باباخانی و زمین های ورزشی را از بهره بردار(باشگاه کوثر) تحویل گرفته و ظرف مدت دوماه پس ازساماندهی و آماده سازی به صورت رایگان دراختیارجوانان و اهالی این محله قرار دهد.

دکترسعیدلو افزود: همچنین مقررشد شرکت ورزشی شهرداری پس از آماده سازی مجموعه ورزشی شهید باباخانی از اعضای شورای ورزشی محله اتابک نیز در اداره و مدیریت آن مجموعه استفاده کند.