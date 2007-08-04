ساخت مستند "هوگو چاوز" متوقف شده است

اکبری کارگردان این فیلم مستند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این فیلم مستند با برنامه ریزی های صورت گرفته از ابتدا قرار بود در دو فاز تصویربرداری شود. کار فاز اول این فیلم مرداد 85 همزمان با سفر چاوز به تهران انجام شد و حتی مراحل تدوین آن نیز توسط پگاه آهنگرانی و نازنین احمدی صورت گرفته است.

وی افزود: برای گرفتن بخش دوم این فیلم در ونزوئلا با همکاری مرکز گسترش مستند و تجربی حمایت هایی را از ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و سفارت ایران در ونزوئلا جلب کردیم. بر همین اساس در آبان سال 85 برای گرفتن این بخش به همراه گروه تولید راهی کاراکاس شدیم تا بتوانیم برای ادامه کار صحنه هایی را از انتخابات مرحله دوم چاوز تصویربرداری کنیم.

اکبری با اشاره به عدم حمایت ها توسط ارگان های مربوطه در ونزوئلا عنوان کرد: بعد از یک هفته حضور در کاراکاس متوجه شدم ارگان های هماهنگ شده برای این حمایت ها هیچ همکاری با گروه انجام نمی دهند. حتی از ساخته شدن این فیلم اظهار ناراحتی می کنند و حاضر به همکاری برای گرفتن مجوز تصویربرداری نیز نشدند. ما به دلیل تعهد کاری بدون هیچ حمایتی با شرایط دشواری حدود 60 درصد کار را تصویربرداری کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر شش ماه از بازگشت گروه به تهران می گذرد و با تمام تلاش ها و پیگیری های من و محمد آفریده مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای جلب حمایت از ارگان های دولتی مربوطه و خصوصی برای به پایان رساندن فیلم متاسفانه هیچ توفیقی حاصل نشده است. این فیلم با توجه به روابط خوب دو کشور ایران و ونزوئلا می توانست در سطح بین الملل تاثیرگذار باشد و حتی به روابط این دو کشور کمک کند. اما حمایت نکردن مسئولان موجب توقف روند ساخت آن شد.

اکبری تاکید کرد: من با تمام علاقه و تعهدی که به ساخت این فیلم دارم راهی جز انصراف از ادامه کار ندارم. زیرا فکر می کنم با وجود این شرایط نمی توان به پایان این فیلم امیدوار بود. اما جا دارد از حمایت های محمد آفریده و مجموعه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در شرایط دشوار تولید این فیلم تشکر کنم.

فیلم مستند هوگو چاوز با طرحی از حمیدرضا اکبری و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است. از عوامل تولید این فیلم می توان به محقق: محمدرضا اکبری، محسن ظهوری، تصویربردار: سیاوش علیشاهی، بابک کلانتری، صدابردار: روح الله جعفربگلو، عکاس: علی باقری، مترجم و مشاور در ونزوئلا: فرزین ملکی اشاره کرد.