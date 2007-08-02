به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی،"سرگئی لاوروف" در جمع خبرنگاران در مانیل - پایتخت فیلیپین- تصریح کرد:" ما هیچ حقیقت قانع کننده ای که بتواند سبب تغییر دیدگاه ما شود، ندیدیم."

وی افزود: طرفها بر آمادگی کامل برای دور دوم مذاکرات در مسکو در اوایل ماه سپتامبر توافق کردند.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران فاقد چنان توان موشکی هست که بتواند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهد، لذا به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه چندی پیش در نشست هشت کشور صنعتی (G8) در هایلیگندام آلمان به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داد که برای حل مشکل دفاع ضدموشکی، آمریکا و روسیه به طور مشترک از ایستگاه راداری گاباله آذربایجان که در اجاره روسیه است، استفاده کنند که این درخواست به طور ضمنی از سوی آمریکا رد شده است.