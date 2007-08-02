رئیس اداره سرپرستی صندوق تعاون استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: موسسه مالی اعتباری بخش تعاون با هدف توسعه نظام بانکداری اسلامی، توسعه فرهنگ قرض الحسنه و بهره گیری از ظرفیت های مردمی، شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه را برای اعضا تعاونی های استان به وجود آورده است.

احمد محمدی با اشاره به این که، ترویج فرهنگ قرض الحسنه پس انداز و تشویق آحاد مردم به مشارکت و سپرده گذاری در موسسات قرض الحسنه، یکی از راه های مهم تحقق اصل 44 قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: صندوق تعاون کشور در راستای سیست های عدالت محوری دولت نهم با ظرفیت سازی مناسب و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات خود، سهم بخش تعاون را در اقتصاد ملی افزایش می دهد.

وی افزود: تامین وسایل و ابزار کار برای ایجاد کار جهت افرادی که فاقد این گونه امکانات هستند و کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی و دامی از اهداف ایجاد صندوق قرض الحسنه تعاون است.