به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منصور ایمانی عصر امروز در همایش آموزش ائمه جماعات و مسئولان کانون های فرهنگی مساجد اظهار داشت: مساجد از دیرباز تاکنون مرکز حرکت های اسلامی و یکی از کانون های مهم عبادی و سیاسی برای مردم بوده اند.

دبیر هئیت نظارت بر امور مساجد استان با اشاره به جایگاه مسجد در انقلاب اسلامی ایران افزود: نطفه حرکت های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز از مساجد شکل گرفت و این امر نشان از جایگاه و نقش مساجد در میان مردم دارد.

ایمانی نقش مساجد را تنها محدود به امور عبادی و جمعی ندانست و یادآور شد: مساجد و در راس امور آنها روحانیت می توانند با هم اندیشی و تلاش جمعی در پیشبرد اهداف نظام، این نقش مهم را همچنان حفظ نمایند و به همین دلیل نیز دشمنان اسلام اکنون نشانه گیری خود را به سمت مساجد معطوف کرده اند.

وی با اشاره به وضعیت مساجد و کانون های فرهنگی هنری آنها در سطح، خاطرنشان کرد: تلاش دست اندرکاران در کانون های فرهنگی مساجد قابل تقدیر است زیرا با توجه به محدودیت های مالی توانسته اند استان کردستان را در زمره بهترین های کشور در این زمینه قرار دهند.

اولین همایش ائمه جماعات و مسولان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان درسالن اجتماعات کتابخانه مرکزی سنندج برگزار شد.

