به گزارش خبرنگار مهر در یزد،عبدالرسول دوران، پیش از ظهر امروز در نشستی با حضور مدیران حوزه سیاسی امنیتی استانداری و مسئولان زندان مرکزی استان یزد، انجام فعالیت های فرهنگی برای ارتقا سطح آگاهی و بینش بزهکاران در جامعه را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: برای بازگشت مجدد این افراد به جامعه و داشتن زندگی خوب و اجتماعی در آینده نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و مستمر در امور فرهنگی و آموزشی است.
وی با بیان این که زندان نباید تبدیل به جایگاهی برای انتقال تجربه های اشتباه و ناهنجار در بین زندانیان شود، افزود: اداره کل زندان های استان باید سعی کند با تعامل و همکاری با سایر دستگاه های اجرایی محیط آموزشی و حرفه آموزی برای زندانیان ایجاد کند زیرا بسیاری از این جرایم ناشی از عدم تخصص و اشتغال این افراد است .
دوران با اشاره به سیاست های کلان کشور مبنی بر زندان زدایی خاطرنشان کرد: دستگاه های قضایی، انتظامی و بهداشتی موظف هستند با انجام اقدامات پیشگیرانه از افزایش جرایم و رشد بزهکاری در جامعه جلوگیری کنند و در عین حال باید اقدامات حمایتی و تقویتی برای اصلاح مجرمان از اداره کل زندان های استان صورت گیرد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد کم کردن آمار زندانیان را از برنامه های مهم این نهاد در استان عنوان کرد و یادآور شد: در زندان های استان نزدیک به یک هزار و 200 نفر زندانی وجود دارد که تنها 45 درصد بومی هستند و این افراد به دلیل جرایمی نظیر مواد مخدر و سرقت دستگیر شده اند .
عبدالرسول دوران فراهم کردن یک زندگی آرام و منطقی برای مجرمین را حاصل تعالیم معنویات و تربیت های زندان دانست و افزود: کار در زندان یک کار جهادی و مخلصانه است و کارکنان آن باید سعی کنند با یک روحیه خوب و بهره گیری از امکانات موجود در این مجموعه رسالت اصلی خود که احیا و بازیافت مجرمان است را با عزمی راسخ به درستی انجام دهند .
وی تسریع در پیگیری و تحقق مصوبات سفر هیئت دولت به استان درباره اداره کل زندان های استان را بسیار حائز اهمیت اعلام و تصریح کرد: اداره کل زندان های استان موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده، چهار بازداشتگاه در شهرستان های مهریز، خاتم، بافق و ابرکوه احداث کند که با همکاری مسئولان شهرستان های یاد شده، امید است که کار اجرایی ساخت این بازداشتگاه ها آغاز شود.
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