به گزارش خبرنگار مهر در یزد،عبدالرسول دوران، پیش از ظهر امروز در نشستی با حضور مدیران حوزه سیاسی امنیتی استانداری و مسئولان زندان مرکزی استان یزد، انجام فعالیت های فرهنگی برای ارتقا سطح آگاهی و بینش بزهکاران در جامعه را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: برای بازگشت مجدد این افراد به جامعه و داشتن زندگی خوب و اجتماعی در آینده نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و مستمر در امور فرهنگی و آموزشی است .

وی با بیان این که زندان نباید تبدیل به جایگاهی برای انتقال تجربه های اشتباه و ناهنجار در بین زندانیان شود، افزود: اداره کل زندان های استان باید سعی کند با تعامل و همکاری با سایر دستگاه های اجرایی محیط آموزشی و حرفه آموزی برای زندانیان ایجاد کند زیرا بسیاری از این جرایم ناشی از عدم تخصص و اشتغال این افراد است .

دوران با اشاره به سیاست های کلان کشور مبنی بر زندان زدایی خاطرنشان کرد: دستگاه های قضایی، انتظامی و بهداشتی موظف هستند با انجام اقدامات پیشگیرانه از افزایش جرایم و رشد بزهکاری در جامعه جلوگیری کنند و در عین حال باید اقدامات حمایتی و تقویتی برای اصلاح مجرمان از اداره کل زندان های استان صورت گیرد .

معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد کم کردن آمار زندانیان را از برنامه های مهم این نهاد در استان عنوان کرد و یادآور شد: در زندان های استان نزدیک به یک هزار و 200 نفر زندانی وجود دارد که تنها 45 درصد بومی هستند و این افراد به دلیل جرایمی نظیر مواد مخدر و سرقت دستگیر شده اند .

عبدالرسول دوران فراهم کردن یک زندگی آرام و منطقی برای مجرمین را حاصل تعالیم معنویات و تربیت های زندان دانست و افزود: کار در زندان یک کار جهادی و مخلصانه است و کارکنان آن باید سعی کنند با یک روحیه خوب و بهره گیری از امکانات موجود در این مجموعه رسالت اصلی خود که احیا و بازیافت مجرمان است را با عزمی راسخ به درستی انجام دهند .

وی تسریع در پیگیری و تحقق مصوبات سفر هیئت دولت به استان درباره اداره کل زندان های استان را بسیار حائز اهمیت اعلام و تصریح کرد: اداره کل زندان های استان موظف است بر اساس برنامه زمان بندی شده، چهار بازداشتگاه در شهرستان های مهریز، خاتم، بافق و ابرکوه احداث کند که با همکاری مسئولان شهرستان های یاد شده، امید است که کار اجرایی ساخت این بازداشتگاه ها آغاز شود.