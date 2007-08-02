تجددگرایی مانع شیردهی به کودکان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمد ضیایی پیش از ظهر امروز در همایش یک روزه تغذیه با شیر مادر اظهار داشت: تغذیه با شیر مادر یکی از دستورات موکد اسلام است که به صورت مستقیم در آیات قرآن به آن توصیه شده است و روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: به رغم دستیابی به نتایج علمی در خصوص فواید تغذیه با شیر مادر، برخی متجددین به بهانه های واهی و به اشتباه مانع عملی شدن این حق مسلم کودکان می شوند.

این مسئول خاطر نشان کرد: تغذیه با شیر مادر در دوران کودکی تاثیر فراوانی بر ابعاد مختلف روحی و جسمی کودک می گذارد و اهمیت تغذیه مناسب فرزندان در دوران جنینی و سال های اولیه زندگی به نحوی است که بر اساس پژوهش های روانشناسان، یکی از هشت عامل گرایش افراد به دزدی عدم تغذیه درست و سالم در دوران کودکی و جنینی است و اجازه به مادران باردار برای افطار روزه نیز مهر تاییدی بر این یافته علمی است.

در ادامه این همایش کارشناس ارشد روانشناسی و مدرس دانشگاه نیز ادامه داد: روان و جسم از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و بی توجهی به جسم کودک و دریغ کردن مادر در شیردهی به کودک موجب بروز مشکلات جسمی و روحی متعددی در فرزند می شود.

دکتر سوسن نیک منش اظهار داشت: در روند بارداری به طور خودکار شیر در سینه مادر ایجاد می شود و نباید به دلیل باورهای غلط در این روند فیزیولوژیک دست برد.

وی با اشاره به فواید تغذیه با شیر مادر بر نحوه شیردهی به کودکان تاکید و خاطر نشان کرد: حفظ آرامش در همگام شیر دهی و توجه کامل به کودک موجب می شود کودک احساس امنیت خاطر بیشتری کند.

این مدرس یادآور شد: عدم آرامش و استراحت کافی مادر بر کودک نیز تاثیر می گذارد به نحوی که باعث کاهش تولید شیر، ایجاد خواب آلودگی در کودک، کاهش اشتهای کودک و عدم توانایی شیرخوار در تغذیه مناسب و ایجاد یک چرخه معیوب در تغذیه کودک می شود و کم شدن وزن، گریه طولانی، بی خوابی، ایجاد حالات عصبی در کودک هنگام تغذیه با شیر مادر و دل پیچه، دل درد و استفراغ از علایم تاثیر استرس مادر بر فرزند است.

در این همایش همچنین مسئول کانون های فرهنگی و امور مساجد شهرستان کرج یادآور شد: توجه به تغذیه افراد می تواند تاثیر فراوانی در شخصیت و آینده آنها داشته باشد به همین منظور در اسلام بر تغذیه کودکان با شیر مادر تاکید شده است.

حجت الاسلام حمیدرضا ولی زاده اظهار داشت: نوع و نحوه تغذیه مادران و کودکان تغییر کرده است به نحوی که در بسیاری از موارد، مواد لازم برای کودک تامین نمی شود یا در صورت تامین از موادی غیر متعارف در آن استفاده می شود.

وی تصریح کرد: جامعه و دولتمردان از نفوذ فرهنگ بیگانه به جامعه نگرانند و تلاش فراوانی را در جهت حفظ جامعه از درگیری با این فرهنگ می کنند اما به راحتی از فرهنگ تغذیه و داروهای آنها که در برخی موارد از موادی غیر حلال استفاده می شود استفاده می کنند که این امر تاثیرات نامطلوبی بر روحیات و اعتقادات ما می گذارد.

این مسئول بر تغذیه کودک با شیر مادر تاکید کرد و خاطر نشان کرد: تغذیه با شیر مادر علاوه بر تامین نیازهای جسمی و روحی موجب انتقال خصوصیات مادر به کودک می شود به نحوی که در اسلام بر دقت در روحیات فرد دومی که در صورت ضرورت برای شیردهی به فرزند انتخاب می شود، توصیه شده است.

این همایش همزمان با هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، توسط کمیسیون امور بانوان و خانواده شهرستان کرج با همکاری شهرداری، مرکز بهداشت و درمان این شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج برگزار شد.