هنر بدون نظارت باعث آسیب رساندن به خود هنر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نظری ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح فعالیت های این اداره کل در سال گذشته، اظهار داشت: در سال 84 تعداد 442 مورد برنامه کلان فرهنگی و هنری در استان اجرا شده است که این آمار در سال 85 با رشدی چشمگیر به 765 مورد رسیده است .

وی دیگر برنامه های انجام شده در اداره فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان را شامل تشکیل بسیج هنرمندان، تشکیل ستاد های نماز و امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد حوزه فرهنگی حجاب و عفاف، تشکیل کمینه فرهنگی کالاهای قاچاق و ایجاد شورای فرهنگی و هنری در سطح این اداره کل عنوان کرد و یادآور شد: یکی از برنامه های اداره ارشاد ساماندهی ویدئو کلوپ ها بود که در این راستا در سال گذشته بیش از 19 هزار سی دی مبتذل از سطح استان جمع آوری شده است.

محمد باقر نظری با بیان اینکه لرستان در مجموع برنامه های فرهنگی و هنری رتبه ششم را در سطح کشور کسب کرده است ، خاطر نشان کرد: در زمینه مسابقات رتبه ششم، در قسمت نمایشگاه های کتاب رتبه هفتم، در بحث همایش ها رتبه هفتم، در مقوله مراسم مذهبی با 128 مورد رتبه دوم، در بخش جشنواره ها رتبه ششم، در زمینه موسیقی رتبه چهارم و در قسمت نمایشگاه های فرهنگی و هنری رتبه دوم را درسطح کشور به خود اختصاص داده ایم.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به خدمات ارائه شده به هنرمندان، تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از 6 برابر ظرفیت و سهمیه خود به هنرمندان تسهیلات اعطا کرد ه ایم.

وی در ادامه یادآور شد: میزان سهم این اداره در بخش تسهیلات 25 میلیون تومان بوده است که با رایزنی های انجام شده بیش از 140 میلیون تومان در بخش تسهیلات هنرمندان جذب داشته ایم.

نظری در زمینه بیمه هنرمندان و خبرنگاران اظهار داشت : تاکنون حدود 200 مورد پرونده بیمه هنرمندان و 60 مورد پرونده بیمه خبرنگاران در این اداره کل تشکیل شده است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با انتقاد از روند تخصیص اعتبارات سال 86 به این اداره گفت: متاسفانه بسیاری از اعتبارات این اداره جابه جا شده اند و به بعضی از پروژه ها اعتباری اختصاص داده نشده است که امیدواریم با عنایت مسئولان ارشد استان این مشکل برطرف شود.

محمد باقر نظری با بیان اینکه امسال جشنواره سراج خراسان به صورت بین المللی برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: تاکنون فراخوان این جشنواره به کشورهای حوزه خلیج فارس، شبه قاره هند، آسیای میانه، کشورهای مسلمان قاره آفریقا و کشورهای عربی ارسال شده است.