شرایط کرونایی در اردبیل شکننده است/نبود علائم در پیک ششم

صامت صالحیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهر اردبیل به رنگ نارنجی درآمده و شهرهای پارس‌آباد، مشگین‌شهر و خلخال نیز رنگ زرد را داشته و مابقی شهرهای استان وضعیت آبی کرونایی را سپری می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخلاف شهرهای همجوار، استان اردبیل هنوز وارد پیک ششم کرونا نشده است، تصریح کرد: شرایط حساسی را در مراقبت‌های بهداشتی شاهد هستیم و اگر آحاد جامعه از ترددهای نابجا و دورهمی‌های بیهوده پرهیز نکنند، امکان شیوع و افزایش تعداد بستری بیماران کرونایی وجود دارد.

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در حال حاضر ۱۸۳ بیمار کرونایی روی تخت‌های بیمارستانی استان بستری شدند که حال ۴۷ نفر آنها مساعد نیست.

صالحیان در مورد فعالیت تالارها و برخی از اماکن پذیرایی افزود: با ورود اردبیل به رنگ نارنجی و مکاتبات انجام شده با استانداری اردبیل قرار شده صنوف پرتراکم تعطیل شده و جلوی فعالیت آنها گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با تشدید نظارت در روزهای آینده سعی خواهیم کرد تا دستورالعمل‌ها را در شرایط نارنجی کرونا در اردبیل به مرحله اجرا گذاشته و جلوی فعالیت برخی از صنوف گرفته شود.

صالحیان هزینه بیماران کرونایی را سه برابر هزینه‌های معمولی اعلام کرد و ادامه داد: اکثر بیمه‌ها این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند اما بهتر است هموطنان با تزریق واکسن از گسترش زنجیره شیوع بیماری در موج ششم جلوگیری کرده و به نوعی به ارتقا سلامت افراد جامعه کمک کنند.