تكرار يك اشتباه تجربه شده

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر " طي روزهاي اخير تصمصم گيري اشتباه سياست گذاران بيست و دومين جشنواهر فيلم فجر در جهت اختصاص بخشي از سهميه محدود سينماي ويژه رسانه هاي جمعي به داوران بخش جنبي جشنواره اعتراضات و مناقشات بسياري را به وجود آورده است . هجوم انبوه اعتراضات پس از انتشار رسمي اين خبرتوسط خبرگزاري "مهر " بروز كرد . روز جمعه گذشته مدير روابط عمومي جشنواره در پاسخ به اين اعتراضات در گفت و گويي با خبرگزاري ايسناگفت : سال‌هاي گذشته نيز داوران بخش جنبي در سالن مطبوعات حضور داشته‌اند و تغييري در وضعيت به وجود نيامده است و سهم مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي نسبت به سال گذشته كمتر نخواهد شد!.

اين در حالي ست كه طي 4 دوره برگزاري اهداي جوايز جنبي تنها در نخستين سال برگزاري داوران اين بخش در سالن رسانه هاي جمعي به تماشاي فيلم ها نشستند ولي در همان سال به دليل محدوديت ظرفيت سالن مطبوعات و عدم تناسب داوران كه غالبا از ميان مديران موسسات خصوصي و نهاد هاي دولتي انتخاب مي شوند با ديدگاه حرفه اي حاضرين در اين سالن ، خدشه در جلسات نقد و بررسي شبانه و راي گيري انجمن منتقدان و نويسندگان حضور اين افراد مورد اعتراض قرار گرفت. براساس اين وضعيت از سال بعد به مدت 3 دوره داوران بخش جنبي در سالن سينما سروش فيلم هاي جشنواره را به تماشا نشستند .

از طرفي مدير روابط عمومي جشنواره امسال با اين استدلال كه قرار است مراسم اهداي جوايز بخش جنبي در روز 21 بهمن در سالن مطبوعات برگزار شود حضور داوان اين بخش را در اين سالن منطقي قلمداد كرد .

برگزاري مراسم اهداي جوايز جنبي در صبح روز برگزاري مراسم اختتاميه رسمي جشنواره جزء توافقات ابتدايي اين طرح است كه بنا به دلايلي هرگز عملي نشد . چرا كه موسسات و نهاد هاي خصوصي و دولتي با صرف هزينه و با در نظر گرفتن نتايج تبليغي بدست آمده از اين اقدام در اين بخش مشاركت مي كنند .اما هم زماني اختتاميه اين بخش با اختتاميه رسمي جشنواره باعث مي شود نتايج و جوايز بخش جنبي در كنار جوايز اصلي جشنواره كمرنگ شده و در مطبوعات و رسانه ها درج نشود . در نتيجه سرمايه گذاران برگزاري به هدف نهايي خود نمي رسند . به همين دليل طي 4 دوره برگزاري هرگز مراسم اهداي جوايز جنبي در ايام جشنواره و در سالن هاي سينماي جشنواره برگزار نشده است . در سال نخست سالن همايش هاي صداو سيما و در سال دوم سينما فرهنگ و سپس سينما صحرا محل اجراي اين مراسم شد . ضمن اينكه غالبا اين مراسم با فاصله 15 روز و در اسفند ماه برگزار شده است تا جريان تبليغي وابسته به مطبوعات به خوبي اتفاق بيافتد .

ايجاد هماهنگي ميان مشاركت كنندگان و اهدا كنندگان جوايز همچنين تامين امكان حضور داوران منتخب هر موسسه دوبند تعهدات جشنواره را تشكيل مي دهد و اين دوبند ، ضامن انجام تعهدات طرف قرار داد است . مشاركت كنندگان در مقابل اين خدمات قبول مي كنند جوايز و هزينه مراسم اهدا را تامين كنند . اين جوايز سال اول از 2 سكه تشكيل مي شد كه در آخرين دوره به 10 سكه افزايش يافت . همچنين محل برگزاري در سال نخست سالن همايش هاي صدا و سيما بود كه در سال هاي بعد به سينما فرهنگ وسپس سينما صحرا تغيير يافت .

گفتني ست اين حركت با همراهي 5 مشاركت كننده آغاز شد و در سال سوم به 18 موسسه و نهاد رسيد. اين تعداد در سال قبل بنابه برخي سياست گذاري هاي نا مناسب به 8 مشاركت كننده تقليل يافت . با توجه به برخورد تازه جشنواره و قوانين نوظهور پيش بيني مي شود امسال شاهد كاهش بيشتر اين رقم باشيم .

همان طور كه اشاره شد سالن سينما مطبوعات كه امسال نيز مانند 4 سال قبل سينما استقلال است .جايي كه مثل امسال با تصميم گيري نادرست مسئولين در اولين دوره داوران اين بخش را در خود جاي داد و زمينه نارضايتي هاي بسياري را فراهم كرد . با توجه به افزايش نشريات تخصصي در قالب هفته نامه ، ماه نامه و روزنامه سينمايي همچنين با توجه به گسترده شدن خانواده مطبوعات و در نتيجه كم بودن ظرفيت اين سالن براي پذيرش نمايندگان مطبوعات ورسانه هاي گروهي تكرار تجربه اي ست كه نتيجه منفي داده اين بازگشت به گذشته اشتباهي واضح است .

برگزاري مراسم اختتاميه بخش جنبي در سالن مطبوعات كه دليل اعلام شده روابط عمومي براي تحميل داوران جنبي به ظرفيت اندك اين سالن است ، خود جاي مناقشه بسيار دارد . چرا كه با اين برنامه حداقل سه سانس نمايشي از ظرفيت اكران فيلم هاي جشنواره اي را از اهالي مطبوعات ورسانه هاي گروهي سلب مي كند .

با توجه به موارد ذكر شده نه برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره جنبي و نه حضور داوران اين بخش در سينماي رسانه هاي گروهي كار درستي به نظر نمي رسد .و در كمترين تاثير واكنش جدي مطبوعات را به دنبال خواهد داشت .



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