انتظار داریم مدالهای تکواندو در المپیک پکن خوشرنگ تر از آتن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر رحیمی ناظر کمیته ملی المپیک در رشته تکواندو با بیان این مطلب افزود : واقعیت این است که ملی ‌پوشانی مانند نصرآزادانی، غلامزاده و... هم درنهایت می ‌توانند سهمیه المپیک را کسب کنند ولی همانطورکه اشاره کردم، موضوع اصلی ارتقاء مدال‌های تکواندوی ایران در المپیک است که باید در این زمینه برنامه ‌ریزی لازم انجام شود .



ناظرکمیته ملی المپیک دررشته تکواندو گفت: به دلیل انجام تمرینات تیم ملی تکواندو درآکادمی ملی المپیک، نظارت کاملی بر تمرینات دارم وبا توجه به تفکیک تمرینات تیم ملی بزرگسالان و تیم ملی دانشجویان همه چیزبا نظم وهماهنگی کامل پیگیری می ‌شود.



اصغر رحیمی گفت : یکی از اشکالات تمرینات تیم ملی این بود که تمرینات المپیکی ‌ها و دانشجویان همزمان برگزارمی ‌شد، در حالی که زمان اعزام دوتیم متفاوت است و لازم بود که به شکل جداگانه ‌ای این تمرینات پیگیری شود. درحال حاضربی ‌باک، ساعی و خداداد مستقیما زیرنظر ذوالقدر و افلاکی، تمرینات خود را انجام می ‌دهند و تمرینات ویژه ‌ای با هدف رفع نقاط ضعف ملی ‌پوشان دنبال می ‌شود.