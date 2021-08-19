به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم بعد از ظهر پنجشنبه از صدور دستورالعمل تشدید نظارت بر رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با کرونا خبر داد و اظهار کرد: با عنایت به شرایط خاص کرونایی کشور و به منظور اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرده است.

وی ادامه داد: تا ضمن انجام هماهنگی‌های قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی، نسبت به تشدید نظارت‌ها بر رعایت دستورالعمل‌ها کرونایی به ویژه در مراسم عزاداری ماه محرم اقدام کنند.

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی ستاد مبارزه با بیماری کرونا در استان البرز تصریح کرد: بر اساس این طرح و دستورالعمل، تمامی مراکزی که به‌واسطه ماهیت کاری خود، دارای تجمع افراد هستند و نیز اماکن عمومی مسقفی که فاقد تهویه مناسب هوا باشند در خصوص رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونایی زیر ذره‌بین کارشناسان و مسئولین مربوطه قرار خواهند داشت.

مراکز متخلف تعطیلی می‌شوند

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده تخطی از رعایت دستورالعمل‌های یادشده در ابتدا اخطار و پس از آن با پلمب و تعطیلی مرکز مواجه خواهند شد.

مقدم با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان در ماه محرم گفت: مردم ما، عاشق اهل‌بیت (ع) و پیرو مکتب حسینی هستند و ماه محرم، هنگامه عرض ارادت به ساحت مقدس سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان است که هرساله عاشقان حسینی، به برپایی مراسم عزاداری اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: امسال نیز همچون سال گذشته این مراسم متأثر از شیوع ویروس کرونا است و اگرچه بسیاری از هیئت‌ها و مساجد، حسب رعایت اصول و دستورالعمل‌های بهداشتی، مراسم خود را تعطیل کرده‌اند اما برخی هیئت‌ها نیز به اقامه عزای حسینی پرداخته‌اند که اغلب این هیئت‌ها با رعایت قواعد و دستورالعمل‌های ابلاغی در محیط روباز و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و اهدای ماسک و کنترل دمای بدن با استفاده از دستگاه تب‌سنج برگزار شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز اظهار کرد: در موارد معدودی نیز نیازمند اهتمام بیشتر مسئولان برگزاری مراسم و نیز مشارکت و حساسیت مردم عزادار به رعایت دستورالعمل‌های مذکور است.

وی بیان کرد: امیدواریم شاهد اجرای الگوی مناسبی از اقامه عزای حسینی با رعایت دستورالعمل‌های کرونایی باشیم و سلامت و امنیت بهداشتی شهروندان، بیش از گذشته مورد دقت و رعایت قرار گیرد.

رعایت دستورالعمل‌های کرونایی مستلزم مشارکت عمومی است

مقدم با بیان لزوم مشارکت مردم در رعایت دستورالعمل‌های کرونایی در ماه محرم گفت: حفظ اصول و رعایت دستورالعمل‌های کرونایی، مستلزم مشارکت عمومی است اعم از مسئولان برگزاری مراسم عزاداری و نیز مردم عزاداری که در این مراسم‌ها شرکت می‌کنند.

وی تصریح کرد: از تمامی هیئت‌داران درخواست می‌کنم که ضمن رعایت حداکثری دستورالعمل‌ها و قواعد اقامه مراسم عزای حسینی، بیش از گذشته نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توجه و تقید داشته باشند، به صورتی که هیئت‌های عزاداری را پیشتاز رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ببینیم و مردم عزادار نیز در رعایت این دستورالعمل‌ها هم مشارکت و هم نظارت لازم را داشته باشند.

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی ستاد مبارزه با بیماری کرونا در استان البرز متذکر شد: در صورت مشاهده هرگونه مشکلی نیز می‌توانند پس از تذکر به مسئولان مراسم، مراتب را به مسئولین اداره تبلیغات اسلامی گزارش کنند و البته کارشناسان و ناظران دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز نسبت به نظارت و کنترل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مجالس عزاداری ماه محرم اقدام مستمر خواهند داشت.