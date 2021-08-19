کشته شدن ۵ نظامی ارتش سوریه در استان درعا

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای سوریه از کشته شدن پنج نیروی ارتش این کشور و زخمی شدن دو تن دیگر، در پی حمله افراد ناشناس به یک خودروی نظامی خبر میدهند.
این خودرو حین تردد بین شهرک «نافعه» و «عین ذکر» در غرب استان «درعا» هدف حمله با بمب دست ساز قرار گرفت.
این در حالی است که این روزها در شهر درعا مذاکراتی برای ایجاد راه حل مسالمت آمیز اوضاع در جریان است و یک مرکز هماهنگی برای ساماندهی و برگزاری مذاکرات تشکیل شده است.
دو روز پس از آغاز عملیات ارتش سوریه علیه تروریستهای مسلح مستقر شهر درعا واقع در جنوب این کشور طرفین با میانجیگری روسیه حاضر به آتشبس ۴۸ ساعته شدند.
نظر شما