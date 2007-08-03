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۱۲ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۲۱

سفر تیم ملی تکواندو به کره جنوبی قطعی شد

سفر تیم ملی تکواندو به کره جنوبی قطعی شد

نفرات حاضر در اردوی تیم ملی تکواندو کشورمان برای برپائی یک اردوی 10 روزه به کره جنوبی سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار تکواندوکار حاضر در اردوی تیم ملی که خود را برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک پکن آماده می کنند  جهت برپائی یک اردوی 10 روزه 20 مردادماه راهی سئول می شوند تا طبق برنامه تنظیم شده با تیم های دانشگاهی و منتخب باشگاههای کره جنوبی اردوی مشترک و دیدارهای دوستانه ای را برگزار کنند.

امید غلامزاده ، هادی ساعی ، مهدی بی باک و بهزاد خداداد چهار تکواندوکار اعزامی به سئول هستند. در این سفر حسن ذوالقدر و مجید افلاکی به عنوان سرمربی و مربی این چهار تکواندوکار را همراهی خواهند کرد.

مربیان تیم ملی در تلاشند تا با استفاده از نفوذ "شین چال کانگ" سرمربی تیم ملی پومسه ایران مقدمات تمرین با اعضای تیم ملی کره جنوبی را نیز فراهم کنند.

این در حالیست که قبل از سفر این چهار تکواندوکار، در تاریخ 17 مردادماه اسامی 2 تکواندوکار منتخب ایران برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک از سوی کادر فنی تیم ملی معرفی شود.

مسابقات انتخابی المپیک ششم تا هشتم مهرماه در منچستر برگزارخواهد شد. 

کد مطلب 528508

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