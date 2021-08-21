خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل - رامین حسین آبادیان: «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در شب پنجم ماه محرم الحرام سخنانی را در خصوص شاخص‌های قدرت حزب الله لبنان مطرح کرد. دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرد که این گروه مقاومتی در حال حاضر یکی از بزرگترین گروه‌ها در لبنان محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند. نصرالله همچنین به لزوم نقش آفرینی این گروه و دیگر احزاب در تحولات سیاسی، اجتماعی و امنیتی اشاره کرد.

واقعیت آن است که در حال حاضر حزب الله لبنان دارای شاخص‌های زیادی است که جملگی نشان می‌دهند این گروه مقاومتی به یک قطب قدرت چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی تبدیل شده است. به عنوان نمونه، حزب الله لبنان اکنون جزئی جدایی ناپذیر از ساختار سیاسی لبنان محسوب می‌شود. نمایندگان این گروه با قدرت در پارلمان نقش آفرینی می‌کنند و وزرای آن نیز در ساختار دولت حضور دارند.

حزب الله لبنان در عین برخورداری از امکانات نظامی و تجهیزات پیشرفته در عرصه قدرت سخت، در حوزه سیاسی لبنان نیز نقش آفرینی چشمگیری داشته و دارد این بدان معناست که حزب الله در عینِ برخورداری از امکانات نظامی و قدرت سخت، در حوزه سیاسی نیز نقش آفرینی چشمگیری دارد و یکی از بزرگترین گروه‌های سیاسی در لبنان به شمار می‌رود.

قدرت سیاسی حزب الله در داخل لبنان به حدی است که تاکنون هیچیک از تلاش‌های خارجی به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حذف این گروه از ساختار سیاسی لبنان کارگر نیفتاده است.

در همین حال، یکی از دیگر از مؤلفه‌ها و شاخص‌های قدرت حزب الله لبنان در ایفای نقش میانجی گرایانه آن در عرصه سیاسی لبنان نهفته است. لبنان در طول سالیان متمادی همواره با بحرانی تحت عنوان بحران «تشکیل کابینه» مواجه بوده است. با این حال، حزب الله لبنان به جای انتخاب مسیر سهم خواهی سیاسی به منظور مشارکت در کابینه، همواره به ایفای نقش میانجی گرایانه پرداخته و در هر برهه سهم زیادی در رساندن لبنان به ساحل ثبات و آرامش داشته است.

به عنوان نمونه، می‌توان به اختلافات اخیر میان «میشل عون» رئیس جمهور لبنان و «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف سابق این کشور اشاره کرد که حزب الله علیرغم مخالفت با دیدگاه‌های حریری، به جای مواجهه و رویارویی با او مسیر میانجی‌گری را برگزید و بدین ترتیب، منافع ملی را بر مصالح حزبی ارجحیت داد.

قدرت بازدارندگی حزب الله در مواجهه با تهدیدات خارجی به منظور حفاظت و حراست از حاکمیت ملی لبنان یکی از مهمترین شاخص‌های قدرت آن محسوب می‌شود افزون بر تمامی آنچه که گفته شد، از جمله دیگر شاخص‌های قدرت حزب الله لبنان نقش آفرینی آن در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی لبنان است. در طول سالیان اخیر همواره شاهد آن بوده‌ایم که حزب الله از قدرت نظامی خود برای یاری رساندن به ارتش و نیروهای مسلح لبنان بهره برداری کرده است.

در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز هیچگاه خلأ حضور حزب الله احساس نشده است. بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی نیز اذعان دارند که فعالیت‌های فرهنگی حزب الله نیز در لبنان غیرقابل چشم‌پوشی است.

علاوه بر مؤلفه‌ها و شاخص‌های قدرتِ داخلی حزب الله لبنان باید به شاخص‌های قدرتِ فرا مرزی این گروه نیز اشاره کرد. حزب الله لبنان در حال حاضر به یک قدرت بازدارندگی در عرصه مقابله با تهدیدات خارجی دست یافته است. دستیابی به این قدرت موجب شده است تا از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان بیش از پیش حفاظت و حراست شود. قدرت نظامی و تسلیحاتی حزب الله لبنان منشأ شکل‌گیری این قدرتِ بازدارندگی فراگیر است.

در طول هفته‌های اخیر برخی تلاش کردند تا به منظور تحت‌الشعاع قرار دادن قدرتِ نظامی حزب الله و بدبین ساختن افکار عمومی لبنان نسبت به این قدرت، حزب الله را به سوی یک جنگ داخلی سوق دهند. به همین دلیل، مزدوران داخلی در لبنان «علی شبلی» یکی از اعضای حزب الله را در بیروت ترور کرده و او را به شهادت رساندند.

هدف اصلی و اساسی از این اقدام، کشاندن حزب الله به یک جنگ داخلی بود تا اینگونه وانمود شود که حزب الله از قدرت نظامی و تسلیحاتی خود در امور داخلی لبنان نیز بهره می‌گیرد و حاضر است به منظور حفاظت و حراست از منافع و مصالحش، از تسلیحات و تجهیزات پیشرفته نظامی خود در درگیری‌های داخلی استفاده کند. با این حال، حزب الله با اتخاذ موضعی حکیمانه نشان داد که در عین برخورداری از قدرتِ نظامی و قدرتِ بازدارندگی خارجی، هیچگاه منافع ملی را قربانی مصالح حزبی نمی‌کند.

نقش آفرینی حزب الله در واردات سوخت از جمهوری اسلامی ایران نشان داد که این گروه در حوزه مقابله با بحران‌های ملی در لبنان نیز بسیار هوشمندانه و فعالانه عمل می‌کند باید به تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به مرزهای جنوبی لبنان نیز اشاره کرد که با پاسخ سخت حزب الله مواجه شد. رژیم صهیونیستی که تصور می‌کرد حزب‌الله به دلیل مشغله‌های داخلی دیگر قادر به دفاع از حاکمیت لبنان نیست، مرزهای جنوبی این کشور را هدف قرار داد اما حمله راکتی حزب الله به مواضع این رژیم در جولان اشغالی و مزارع شبعا نشان داد که حزب الله علیرغم وجود بحران‌های داخلی در لبنان، برای مقابله با تهدیدات خارجی در اوج آمادگی به سر می‌برد؛ مسأله‌ای که خود به تنهایی یکی از مهمترین شاخص‌های قدرت حزب الله محسوب می‌شود.

افزون بر آنچه که گفته شد، یکی دیگر از شاخص‌های قدرت حزب الله لبنان نقش آفرینی آن در حل و فصل بحران‌های ملی در این کشور بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به بحران کمبود سوخت در لبنان اشاره کرد که به یک مسأله امنیتی در این کشور تبدیل شده است. با این حال، حزب الله با بسترسازی مناسب و نقش آفرینی فعالانه زمینه‌های واردات سوخت از جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد.