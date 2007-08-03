بازیکن تیم ملی فوتبال کره جنوبی به یوکوهاما پیوست

به گزارش خبرگزاری مهرو به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، قرارداد این بازیکن 23 ساله تا پایان ژانویه سال آینده ادامه خواهد داشت. اوه در سال 2003 به تیم زیر 20 سال کره دعوت شد و سال 2005 به تیم ملی آمد. او در بازیهای آسیایی دوحه 2006 شرکت کرد و یکی از اعضای تیم ملی کره جنوبی در جام ملت های آسیا بود.



اوه در یوکوهاما کنار دو بازیکن کره ای دیگر به نام های چو یونگ چئول و بائه سئونگ جین که در تیم زیر 20 ساله های کره بازی می کند خواهد بود.



یوکوهاما که در این فصل به لیگ برتر 18 تیمی آمده بود در حال حاضر با سه برد ، یک تساوی و 14 باخت با 10 امتیاز در انتهای جدول است.