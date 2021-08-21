حذف کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از لیست دراگان اسکوچیچ

به گزارش خبرنگار مهر، سایت باشگاه «آ. ا. ک آتن» اعلام کرد مصدومیت احسان حاج صفی بر خلاف اخبار قبلی چندان دشوار نیست و بازیکن تیم ملی ایران با حداقل سه هفته طول درمان می‌تواند به میادین بازگردد.

باشگاه آ. اِ. ک یونان، آسیب‌دیدگی احسان حاج صفی از ناحیه ران پای چپش چندان جدی نیست و با حداقل ۳ هفته دوره درمانی می‌تواند به میدان بازگردد. این بازیکن در حال حاضر روند درمان خود را آغاز کرده است تا بتواند هرچه زودتر برای شروع فصل فوتبالی یونان آماده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر این کاپیتان اول تیم ملی ایران بازی با سوریه و عراق را از دست داد تا نتواند در جمع شاگردان دراگان اسکوچیچ در شروع بازی‌های مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطر قرار گیرد.

تیم ملی فوتبال ایران ۱۱ شهریور با سوریه و ۱۶ شهریور با عراق بازی می‌کند.