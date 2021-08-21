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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۴۶

به دلیل مصدومیت و دوری از میادین؛

حذف کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از لیست دراگان اسکوچیچ

حذف کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از لیست دراگان اسکوچیچ

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بازی های اول و دوم مقابل سوریه و عراق را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت باشگاه «آ. ا. ک آتن» اعلام کرد مصدومیت احسان حاج صفی بر خلاف اخبار قبلی چندان دشوار نیست و بازیکن تیم ملی ایران با حداقل سه هفته طول درمان می‌تواند به میادین بازگردد.

باشگاه آ. اِ. ک یونان، آسیب‌دیدگی احسان حاج صفی از ناحیه ران پای چپش چندان جدی نیست و با حداقل ۳ هفته دوره درمانی می‌تواند به میدان بازگردد. این بازیکن در حال حاضر روند درمان خود را آغاز کرده است تا بتواند هرچه زودتر برای شروع فصل فوتبالی یونان آماده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر این کاپیتان اول تیم ملی ایران بازی با سوریه و عراق را از دست داد تا نتواند در جمع شاگردان دراگان اسکوچیچ در شروع بازی‌های مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطر قرار گیرد.

تیم ملی فوتبال ایران ۱۱ شهریور با سوریه و ۱۶ شهریور با عراق بازی می‌کند.

کد مطلب 5285368
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
      2 2
      پاسخ
      از نظر من این آقا منفورترین فوتبالیست ایران هستن
    • مهدی IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
      0 2
      پاسخ
      به خاطر رای ندادن به علی کریمی ،امیدوارم هیچ وقت دیگه به تیم ملی دعوت نشه .

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