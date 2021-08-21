هرج و مرج در تنها مرکز تزریق واکسن نسیم شهر ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم انتقادهای فراوان مردم و رسانه‌ها به وضعیت مرکز تزریق واکسن نسیم شهر، اما همچنان تزریق واکسن کرونا در تنها مرکز واکسیناسیون این شهر با ازدحام جمعیت روبه‌رو است.

البته مسئولان و برخی از مردم، یکی از علل این شلوغی را مراجعه شهروندان بدون ثبت‌نام عنوان می‌کنند، اما نسیم شهر با جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار نفر به بیش از یک مرکز تزریق واکسن نیاز دارد.

شهرستان بهارستان با ۷۰۰ هزار نفر جمعیت تنها ۳ یا ۴ مرکز تزریق واکسن دارد، به نظر می‌رسد افزایش مراکز تزریق واکسیناسیون بتواند از شلوغی صف‌ها بکاهد.

این شهرستان پر جمعیت تنها یک مرکز بیمارستانی با ۱۲۰ تخت دارد، که البته به تازگی و با ورود ستاد مقابله با کرونا استان تهران دو بیمارستان صحرایی نیز در این شهرستان راه اندازی شده است.

نسیم‌شهر مرکز بخش بوستان شهرستان بهارستان در جنوب غربی استان تهران و ۱۵ کیلومتری پایتخت قرار گرفته‌است.