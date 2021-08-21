جانباختگان کرونا در استان به ۸۰۸ نفر رسید/۴۱بیمار در وضعیت خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته متأسفانه شش هم استانی دیگر بر اثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه از ۷۹۶ نمونه پی سی آر دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج ۴۰ درصد موارد مثبت بودند، گفت: بیشترین موارد مثبت در شهرستانهای بویراحمد، کهگیلویه و گچساران است.
یزدان پناه افزود: در حال حاضر، ۶۱۳ بیمار در بیمارستانهای استان بستری است که از این تعداد، ۲۸۴ نفر مبتلای قطعی و ۵۷ نفر نیز در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان هستند و متأسفانه از این تعداد ۴۱ بیمار وضعیت مناسبی ندارند.
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