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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۲۳:۲۱

معاون‌ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

واکسیناسیون افراد بالای ۳۵ سال در سیستان وبلوچستان آغاز شد

واکسیناسیون افراد بالای ۳۵ سال در سیستان وبلوچستان آغاز شد

زاهدان- معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای ۳۵ سال از امروز در سیستان وبلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سید مهدی طباطبایی اظهار داشت: از امروز جمعیت سنی بالای ۳۵ سال متولدین ۱۳۶۵ و قبل از آن می‌توانند جهت دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.

وی افزود: با توجه به کمبود واکسن برکت پیگیری‌های لازم برای تأمین این نوع واکسن در حال انجام است و به محض دریافت آن از طریق صدا و سیما، رسانه‌های رسمی و پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان ادامه داد: افرادی که نوبت اول واکسن برکت را زده‌اند نگران تأخیر در دز دوم واکسن نباشند تأخیر ۲ هفته‌ای در دز دوم هیچ تأثیری در اثربخشی واکسن نخواهد داشت.

کد مطلب 5286000

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