واکسیناسیون افراد بالای ۳۵ سال در سیستان وبلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سید مهدی طباطبایی اظهار داشت: از امروز جمعیت سنی بالای ۳۵ سال متولدین ۱۳۶۵ و قبل از آن میتوانند جهت دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.
وی افزود: با توجه به کمبود واکسن برکت پیگیریهای لازم برای تأمین این نوع واکسن در حال انجام است و به محض دریافت آن از طریق صدا و سیما، رسانههای رسمی و پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان ادامه داد: افرادی که نوبت اول واکسن برکت را زدهاند نگران تأخیر در دز دوم واکسن نباشند تأخیر ۲ هفتهای در دز دوم هیچ تأثیری در اثربخشی واکسن نخواهد داشت.
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