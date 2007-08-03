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۱۲ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

قلعه فلک الافلاک نماد تمبر مشترک ایران و مراکش شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: قلعه فلک الافلاک خرم آباد به عنوان نماد تمبر مشترک ایران و مراکش انتخاب شد .

سیروس ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس تفاهم نامه معاونت فرهنگی و ارتباطات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با مسئولان این سازمان در مراکش در راستای مبادله سوژه‌ های میراث فرهنگی با سایر کشورها در پاسخ به درخواست شورای تمبرمبنی بر انتخاب موضوعی مشترک بین ایران و مراکش از میان کلیه قلعه های باستانی کشور قلعه فلک الافلاک برای چاپ بر روی تمبرمشترک انتخاب شد.

قلعه تاریخی و باستانی فلک الافلاک خرم آباد با پیشینه تاریخی 40 هزار ساله با داشتن چهار تالاربزرگ و تعداد زیادی اتاق و تالار کوچک در زمینی به مساحت پنج هزار و 300 متر مربع بنا شده است .

کد مطلب 528603

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