عالمان دینی نقش ارزنده ای در ترویج و معرفی اسلام دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن تائبی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساری افزود: فضائل علم در اسلام بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست و عالمان دینی در این میان نقش اساسی و ارزنده ای در بقا و ماندگاری اسلام ایفا می کنند.

خطیب جمعه موقت ساری در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه، ضمن تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت شیخ فضل الله نوری از مبارزین مازندران خاطرنشان کرد: این عالم وارسته و پاکدامن نقش اساسی را در نهضت مشروعه ایفا کرده است.

تائبی با اشاره به 14 مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطه در ایران یادآور شد: نقش مبارزانی چون شیخ فضل الله نوری، ستارخان و باقرخان به خصوص سید حسن مدرس در مبارزه با نهضت مشروطه بسیار چشمگیر بوده است.

وی ضمن تسلیت وفات آیت الله علی مشکینی عنوان کرد: ایشان مردی وارسته و اسوه ایمان، مهربانی، اخلاق و بزرگمرد عالم اسلام بوده است .

امام جمعه موقت ساری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات ایران، آمریکا و عراق، اعلام کرد: آمریکا تصور می کند ایران با به کار گیری روش های مختلف توسط این کشور با امریکا رابطه برقرار می کند.

وی تاکید کرد: شیعیان و ملت مسلمان ایران هیچ گاه فریب یاوه گویی ها و نیرنگ های کشوری مانند آمریکا که ادعای حقوق بشر می کند، نخواهند خورد.

