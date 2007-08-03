به گزارش خبرنگار مهر، این بازیگر و کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه حدود 30 روز دیگر از تمرینات نمایش باقی مانده و هنوز نامی برای آن انتخاب نشده، از حضور هشت بازیگر اصلی در نمایش خبر داد و مجموع بازیگران حاضر در اجرا را 50 نفر اعلام کرد.



تا به حال حضور علی سلیمانی، محمد رومی، عباس غزالی، عارف برهمن، حمید فدوی و شاهین صمدپور در این نمایش قطعی شده است. داستان حول شخصیتی به نام حارث در جریان است که عمر خود را به دشمنی با امام صرف کرده، ولی حضرت علی (ع) همیشه با رفتار خود وی را شرمنده کرده است. تا روزی حارث دچار استحاله روحی می شود و ...



هاشمی که عضو مؤسسه فرهنگی هنری فدک نیز هست، سال گذشته نمایش "پنجره فولاد" را به عنوان کارگردان در جشنواره تئاتر رضوی به صحنه برد که این نمایش بهار امسال در رپرتوآر تئاتری در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

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