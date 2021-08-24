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۲ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۰۷

فعالیت تجاری اروپا در ماه آگوست رشد کرد

فعالیت تجاری اروپا در ماه آگوست رشد کرد

داده‌های اولیه نشان می‌دهد که اقتصاد اروپا در ماه آگوست از شتاب افتاده است اما همچنان به سوی ثبت رشدی قدرتمند در ۳ ماهه سوم پیش می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، داده‌های اولیه نشان می‌دهد که اقتصاد اروپا در ماه آگوست از شتاب افتاده است اما همچنان به سوی ثبت رشدی قدرتمند در ۳ ماهه سوم پیش می‌رود.

شاخص کامپوزیت مدیران خرید (پی‌ام‌آی) آی‌اچ‌اس مارکیت منطقه یورو که فعالیت‌های تولیدی و خدماتی این منطقه را نشان می‌دهد در ماه آگوست از ۶۰.۲ واحد به ۵۹.۵ واحد کاهش یافت.

ارقام بالاتر از ۵۰ این شاخص نشان‌دهنده رشد بخش تولید و خدمات هستند و هرچه فاصله این ارقام با ۵۰ بیشتر باشد این رشد قدرتمندتر است. رقم قرائت شده در ماه آگوست کمترین رقم در ۲ ماه اخیر به حساب می‌آید.

داده‌های اخیر تجاری منطقه یورو در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از مصرف‌کنندگان این منطقه از برداشته شدن محدودیت‌های ترافیکی و قرنطینه‌ای لذت می‌برند و این باعث شده است ریکاوری اقتصادی از بحران کرونا تقویت شود.

تخمین‌های ماه گذشته نشان داد که منطقه یورو از رکود فنی (افت اقتصاد در ۲ سه ماهه متوالی) خارج شده است و در ۳ ماهه دوم ۲ درصد رشد کرده است.

کد مطلب 5287289

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