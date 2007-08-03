فیلمنامه ضدایرانی هالیوود تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت خبری روزنامه انگلیسی گاردین اعلام کرد در صحنهای از فیلم سینمایی Crossing Over به نویسندگی و کارگردانی وین کریمر که مضمونی شبیه فیلم برنده اسکار "تصادف" ساخته پل هاگیس دارد، یکی از شخصیتهای ایرانی باید خواهرش را به دلایل ناموسی بکشد.
اما فردی ایرانیتبار که ظاهرا در این پروژه دخیل نبوده اما از موضوع و داستان فیلم خبر داشته، ماجرا را به شورای ملی ایرانی آمریکایی اطلاع میدهد. شورا هم بلافاصله با اعلام اینکه موضوع قتل ناموسی غیرواقعی و فتنهانگیز است، از کریمر کارگردان فیلم و بازیگر صحنه مورد نظر میخواهد هر طور شده این بخش از فیلمنامه را تغییر دهند.
کارگردان Crossing Over و باب و هاروی واینستاین تهیهکنندگان فیلم پس از بحث و مذاکره با اعضا شورای ملی ایرانی آمریکایی در نهایت تصمیم میگیرند برای جلوگیری از هر نوع سوء تفاهم فیلمنامه را تغییر دهند و موضوع قتل ناموسی را از آن حذف کنند.
سخنگوی برادران واینستاین در این باره گفت: "در حالی که ما به شدت به آزادی بیان معتقدیم، اما از سوی دیگر به اهمیت گفتگوهای سازنده میان هنرمندان و جوامعی که قرار است در فیلمها به تصویر کشیده شوند نیز باور داریم."
در Crossing Over که اواخر سال جاری میلادی در ایالات متحده روی پرده سینماها میرود، علاوه بر ستارگانی چون پن و فورد، اشلی جاد، ری لیوتا و چند بازیگر ایرانیتبار نیز ایفای نقش میکنند. فیلم داستان مهاجرانی از ملیتهای مختلف را روایت میکند که تلاش میکنند در لس آنجلس جایگاهی قانونی برای خود دست و پا کنند.
