درانفجار يك خودروي بمب گذاري شده در شهر بغداد دستكم 20 تن كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، اين حادثه زماني رخ داد كه يك راننده حامل خودروتويوتاي" لنكروز" پس ازعبورازيك ايست بازرسي نظاميان آمريكايي و صف طولاني خودروهاي شهروندان عراقي، خود را به مقر نظاميان آمريكايي رساند و با كوبيدن اتومبيل خود به ديوارموجب كشته شدن دستكم 20 تن و زخمي شدن دهها تن ديگرشد.

گفته مي شود، مجري اين حمله انتحاري ساعت هشت صبح ، زمان پررفت آمد و شلوغي شهر را براي انجام عمليات خود انتخاب كرده است.

خبرنگارالجزيره گزارش داد: اين انفجاركه در منطقه الخضراء روي داد به قدري شديد بود كه موجب آتش سوزي چند خودرو وشكسته شدن پنجرهاي منازل شهروندان دراطراف حادثه شد.

وي به نقل ازشاهدان گفت: اين انفجاردر مقابل مقركاخ رياست جمهوري سابق عراق كه هم اكنون به دفتر پل برمر حاكم منصوب آمريكا و مركز نظامي آمريكايي تبديل شده است، به وقوع پيوست. گفته مي شود اكثر كشته هاي اين حادثه عراقي هستند و پيكرهاي بي جان آنها كه برروي زمين افتاده است، ديده مي شود.

شاهدان مي گويند: درحال حاضر نيروهاي آمريكايي مكان حادثه را بسته و از ورود خبرنگاران وعراقيها به محل جلوگيري مي كنند. نظاميان آمريكايي همچنين دوربين صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را كه درمحل انفجار كار گذاشته شده بود، ضبط كردند .

درهمين حال خبرگزاري فرانسه گزارش داد : سخنگوي نيروهاي آمريكايي مستقردربغداد ضمن تاييد خبركشته شدن دو آمريكايي، 16 عراقي و مجروح شدن 28 نفر درعمليات انتحاري امروز صبح در مقابل مقر نيروهاي آمريكايي در مركزبغداد تصريح كرد كه اين دو آمريكايي كارمندان وزارت دفاع آمريكا بودند كه علت حضورآنها دراين ساختمان هنوزمشخص نيست.

به گزارش اين منبع در اين انفجار28 تن مجروح شدند كه 22 تن از مجروحان شهروند عراقي، 4 نفرغيرنظاميان آمريكايي و دو نفر نيزاز نيروهاي نظامي آمريكا بوده اند.

اين درحالي است كه شبكه سي ان ان تعداد مجروحان اين حادثه را 65 تن گزارش داد و اعلام كرد شماركشته شدگان اين حادثه به 20 تن افزايش يافت. برخي گزارشها حاكي است كه دراين انفجار از دو اتومبيل استفاده شده است. گفتني است هنوز خبر استفاده از دو اتومبيل از سوي مقامات آمريكايي تاييد نشده است.