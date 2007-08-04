۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۷:۵۲

محتشمی‌پور در گفتگو با مهر: ائتلاف شرط موفقیت در انتخابات است

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: در شرایط کنونی ائتلاف راه منطقی است و به طور قطع هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب، اگر می‌خواهند در انتخابات پیروز شوند، باید ائتلاف کنند.

حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ترکیب مجلس هشتم، پیش بینی کرد که ترکیب مجلس هشتم مرکب از همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی خواهد بود، اما اینکه اکثریت مجلس هشتم با چه گروهی است را نمی توان حدس زد.

وی در خصوص اقبال مردم به اصولگرایان و اصلاح طلبان نیز، گفت: باید صبر کنیم تا ببینیم مردم چگونه تصمیم می گیرند.

این عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در خصوص ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان و اینکه آیا این دو گروه سیاسی در درون خود در انتخابات مجلس هشتم به ائتلاف می رسند یا خیر؟ گفت: اگر در جهت ائتلاف سعی کنند، انشاءالله می‌رسند.

محتشمی پور در مورد برخی جوسازی های رسانه های غربی و طرح برخی مطالب در داخل درباره ریاست مجلس خبرگان پس از درگذشت آیت الله مشکینی نیز گفت: بر خلاف این اظهارات، مشکل خاصی برای انتخاب رئیس این مجلس وجود ندارد و افراد شایسته ای وجود دارند که ریاست مجلس خبرگان را برعهده بگیرند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب، ادامه داد: مجلس خبرگان هم مانند سایر مجالس است و خود خبرگان باید بهترین فرد را به لحاظ قدرت مدیریت، آشنایی به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران و ویژگی هایی که رئیس مجلس خبرگان باید داشته باشد، را انتخاب کنند.

این عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در خصوص فعالیت مطبوعات و رسانه ها نیز تصریح کرد که آزادی بیان باید در چارچوب قانون اساسی وجود داشته باشد و همه مطبوعات نیز باید در چارچوب قانون اساسی کار کنند.

محتشمی پور درادامه از پاسخگویی به سئوالی در مورد نحوه فعالیت های انتخاباتی مجمع روحانیون مبارز خودداری کرد و پاسخ به این سئوال را به دبیر اجرایی این تشکیل ( مجید انصاری) واگذار کرد.

مجید انصاری، دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز نیز در این باره اظهار داشت:  در حال حاضر صحبتی در این زمینه ندارد و انشاءالله اگر اخباری داشته باشیم،عرض می کیم.

