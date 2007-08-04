حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ترکیب مجلس هشتم، پیش بینی کرد که ترکیب مجلس هشتم مرکب از همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی خواهد بود، اما اینکه اکثریت مجلس هشتم با چه گروهی است را نمی توان حدس زد.

وی در خصوص اقبال مردم به اصولگرایان و اصلاح طلبان نیز، گفت: باید صبر کنیم تا ببینیم مردم چگونه تصمیم می گیرند.

این عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در خصوص ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان و اینکه آیا این دو گروه سیاسی در درون خود در انتخابات مجلس هشتم به ائتلاف می رسند یا خیر؟ گفت: اگر در جهت ائتلاف سعی کنند، انشاءالله می‌رسند.

محتشمی پور در مورد برخی جوسازی های رسانه های غربی و طرح برخی مطالب در داخل درباره ریاست مجلس خبرگان پس از درگذشت آیت الله مشکینی نیز گفت: بر خلاف این اظهارات، مشکل خاصی برای انتخاب رئیس این مجلس وجود ندارد و افراد شایسته ای وجود دارند که ریاست مجلس خبرگان را برعهده بگیرند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب، ادامه داد: مجلس خبرگان هم مانند سایر مجالس است و خود خبرگان باید بهترین فرد را به لحاظ قدرت مدیریت، آشنایی به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران و ویژگی هایی که رئیس مجلس خبرگان باید داشته باشد، را انتخاب کنند.

این عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در خصوص فعالیت مطبوعات و رسانه ها نیز تصریح کرد که آزادی بیان باید در چارچوب قانون اساسی وجود داشته باشد و همه مطبوعات نیز باید در چارچوب قانون اساسی کار کنند.

محتشمی پور درادامه از پاسخگویی به سئوالی در مورد نحوه فعالیت های انتخاباتی مجمع روحانیون مبارز خودداری کرد و پاسخ به این سئوال را به دبیر اجرایی این تشکیل ( مجید انصاری) واگذار کرد.

مجید انصاری، دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز نیز در این باره اظهار داشت: در حال حاضر صحبتی در این زمینه ندارد و انشاءالله اگر اخباری داشته باشیم،عرض می کیم.