خدمات نامطلوب تامین اجتماعی در مقابل دریافت ماهانه 50 هزار تومان حق بیمه

دکتر عابد فتاحی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : بیمه شدگان طی سالها خدمت ماهانه بین 40 الی 50 هزار تومان حق بیمه پرداخت می کنند اما خدماتی که دریافت می کنند به هیچ عنوان با حق بیمه های پرداختی آنان یکی نیست و همواره این موضوع یکی از گلایه های همیشگی اغلب بیمه شدگان بوده است.

وی تصریح کرد : بازنشستگان نیز به امید حمایت در روزهای ناتوانی حدود 30 سال بخش عظیمی از حقوق خود را به عنوان حق بیمه تقدیم سازمان تامین اجتماعی می کنند اما آنان نیز مجبورند به حقوق ناچیز و خدمات محدود بیمه رضایت دهند.

فتاحی اظهار داشت : تامین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر تا کنون در ارائه خدمات نتوانسته اند رضایت بیمه شدگان را فراهم کنند بنابراین ایجاب می کند این سازمان تغییراتی اساسی در سیاستها و برنامه های خود ایجاد کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه، بخش عمده مشکلات سلامت مردم به بیمه ها برمی‌گردد گفت : نیاز و خواسته بیمه شدگان از سوی سازمان های بیمه گر تامین نمی شود و فقط بیمه ها به ارائه خدمات محدود و ابتدایی اکتفا می کنند .

وی گفت : علیرغم اینکه درصد بالایی از مردم دو الی 3 دفترچه بیمه در اختیار دارند و این امر خود یکی از معضلات بیمه ای در کشور محسوب می شود اما این امر نیز نمی تواند رضایت بیمه شدگان را فراهم آورد و خدمات ارائه شده چندان قابل ملاحظه نیست .

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان کرد: مشکلات بخش سلامت زمانی خاتمه پیدا می کند که رابطه مالی میان پزشک و بیمار از بین برود و این امر زمانی محقق می شود که بیمه ها قانون مند عمل کنند.