به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پدیده خطرناکی که در بیشتر مساجد قاهره به تازگی رخ داده این است که عده ای پس از نماز جمعه، به توزیع ادعیه و اذکار در حجم کوچک میان نمازگزاران اقدام می کنند تا نمازگزاران به منظور ثواب الهی و یا اهدا به روح مردگان و متوفیان بخوانند. این عمل گر چه به خودی خود هیچ اشکالی ندارد، اما زمانی پدیده ای خطرناک می شود که این گروه به توزیع ادعیه ها و اذکار جعلی میان نمازگزاران اقدام کنند.

اما این پدیده طی دوره های اخیر تنشهایی را در مصر ایجاد کرد، چرا که این افراد با ارائه احادیث جعلی منسوب به نبی اکرم (ص) و بی آنکه به منظور سقم و صحت آن به هیچ عالم و یا مورخی استناد کنند آنها را آورده اند. به گونه ای که برخی از این احادیث با آیات قرآن در تناقض است.

همچنین در پایان این کتابهای جعلی اسماء الحسنی را آورده است که برای مسلمانان نا آشنا است. مانند الستیر و الخلاق که جزء اسماء الهی نیست. چرا که اسماء الهی 99 نام است که این نامها جزء اسماء الحسنی نمی‌شود.

در برخی از از این ادعیه‌ها دعای پیامبر را کوتاه کرده است: مثلا در دعای" اللهم انی اعوذ بک من الهم و الحزن و اعوذ بک من العجز و الکسل و اعوذ بک من الجبن و البخل و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. " به جز اعوذ بک اول بقیه را حذف کرده است.

در این گزارش آمده است: شکی نیست که این کتابهای دینی جعلی تنش را میان مسلمانان افزایش می دهد که باید بسرعت مانع از توزیع آنها شد و اهداف این افراد را با ارائه این آثار به علمای مسلمان از بین برد. زیرا این گروه با استفاده از اختلاف آراء در احادیث منقول از حضرت محمد (ص) سعی دارند تا از این فرصت به منظور ایجاد اختلاف میان گروههای مختلف مسلمانان بهره برند و با جعل مطالب دینی بدون جهت یابی شرعی و بدون تصویب و اجازه به توزیع میان مسلمانان اقدام کرده اند.

در ادامه این گزارش به بحرانهای پیشین درباره جعل آیات الهی در آمریکا اشاره کرد و آورد: این مسئله غریب و جدید نیست بلکه منابع خبری نیز چندی پیش از تحریف قرآن کریم از سوی اداره های آمریکایی خبر داد که اداره های آمریکایی با بیان اینکه کتاب دینی، مطلحتی برای همه بشر از طریق شیوه ای خاص و جهانی شدن دین است، ضمن رایزنی با اعراب و مسلمانان کتابهای قرآن جعلی و دروغین را توزیع کردند.

گزارشها حاکی است که رسانه های گروهی به چاپ و نشر قرآن دروغین و جعلی آمریکایی خبرداده و گفتند: این قرآن کتاب مقدس برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان است و با این نگرش کتاب صلح حضرت محمد (ص) را برای همه ادیان قلمداد کردند و قرآن را به دو زبان انگلیسی و عربی در 366 صفحه به صورت هدیه میان مدارس غیر اسلامی یکی از کشورهای اسلامی توزیع کردند.

این قرآن دارای 77 سوره مختلف بوده که با سوره فاتحه شروع شده و سوره های دروغینی چون تحریف، جن، سلام، عیس را در آن قرار دادند که هر کدام از این سوره به اشاعه اباطیل اقدام می کرد که به طور مثال در یکی از آیات آورده بود:" ای مردم شما مرده بودید که شما را با کلمه انجیل حق زنده کردیم و سپس با نور فرقان حق زنده کردیم ." و یا در جای دیگر آورده:" بگو ای مسلمانان، همانا شما در گمراهی آشکاری هستید." یا اینکه " هنگامی که خدا گفت: ای محمد بندگام را اغوا کردی و آنها را از کافران قرار دادی..." اینها نمونه ای از تحریفاتی است که در قرآن انجام شد و دشمنان با این عمل سعی در افزایش دشمنی میان مسلمانان را داشتند، اما همچنان وحدت و انسجام مسلمانان برقرار است.