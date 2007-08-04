علما باید به برای تبلیغ دین به زبان مردم سخن بگویند

به گزارش خبرنگار اعزامی به مدینه منوره، حجت الاسلام نقویان روز گذشنه در نشست مشترک طلاب عمره گذار با مسئولان بعثه مقام معظم رهبری در مدینه ، مطالبی را در باب نحوه تبلیغ اسلام بیان کرد.

وی در ابتدا در خصوص نحوه تبلیغ دین به توصیه ای از حضرت آیه الله جوادی آملی اشاره کردند که ایشان گفته اند:آحاد مردم از طریق گوش دیندار هستند و اوحدی از مردم هستند که از طریق چشم یعنی مطالعه کردن دیندار هستند به همین منظور باید آحاد طلاب از طریق زبان و بیان بتوانند دین را به مردم منتقل کنند و اوحدی از طلاب از طریق بیان و قلم بتوانند دین را منتقل کنند.

نقویان طلبه را خواسته یا ناخواسته با جامعه مرتبط دانست و تاکید کرد که زبان برای این منظور یکی از ابزارهای مهم برای تبلیغ دین است که به گفته وی قرآن نیز به نقش مهم تبلیغی زبان اشاره کرده است.

ایشان همچنین تصریح کردند که گویش و سخنرانی آنها به زبان مردمان می تواند تاثیر گذاری بسیاری در تبلیغ دین داشته باشد و در ادامه خواستار پرهیز مبلغین دین از کاربرد اصطلاحات دشوار برای درک مردم عامه شد.

وی همچنین به دلیل سنگینی بار معنایی تعالیم الهی علما را به سان تنطیم کننده ای می داند که این سخنان را تعدیل و به زبان ساده آنها را در اختیار مردم قرار می دهد.

به همین سبب هرگونه اظهار نظرهای غامض به گفته حجت الاسلام نقویان از سوی علما پذیرفتنی نیست و آثاری بد برای تبلیغ دین خواهد داشت که به گفته وی چنین اظهاراتی سبب بیزاری از دین خواهد شد.

مسئله دیگری که سخنران به آن اشاره کرد درک مقداری متعارف از علوم دینی از سوی مبلغین است و در این باره گفت که مبلغ باید تاریخ اسلام واحکام و علم روز را تا حدودی بداند وبا دستی پربا مستمعین سخن بگوید و ندانستن یکی از این موارد مشکلاتی را در امر تبلیغی ایجاد خواهد کرد.

این خطیب همچنین علما را به بکار گیری واژه های مانوس و لطیف با شنودگان توصیه و تاکید کرد که استفاده از واژه های نامانوس بر شنوندگان تاثیر خواهد گذاشت.

او به بی پایان بودن وحی الهی و قرآن اشاره کرد و افزود: کسانی که از آن چیزی درک نمی کنند ظرفیت پذیرش معانی عمیق آن را ندارند.

ایشان همچنین برای رفع مشکلات اجتماعی خواستار از بین بردن ریشه های بدی شد و که چنین رویه ای می تواند برای همیشه شر را دفع کند.

حجت الاسلام نقویان درپایان به توصیه ای درباره حج اشاره کرد و از زائران خواست تا از بحث و جدل بی جهت و بیهوده در خصوص مسائل حتی اساسی و مهم پس از احرام خود داری کنند که تاکید خداوند بر پرهیز از آن است.