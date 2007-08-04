جزئیات طرح ساماندهی بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و شیر

محمدرضا اسکندری در حاشیه سفر به استان مازندران در گفتگو با مهر افزود: با اجرای طرح ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ حدود 70 درصد تولید کشور را پوشش خواهیم داد .

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، تولید تخم مرغ و مرغ بیشتر، تنظیم بازار و تعادل قیمت برای تولید کننده و مصرف کننده است .

اسکندری اظهار داشت: با اجرای طرح یاد شده، این فرآورده ها در طول سال متعادل بوده و بازار با نوسان مواجه نخواهد شد . وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای این طرح در برخی استان‌های کشور از هفته گذشته، یادآور شد: تولید کنندگان با کلیات طرح موافق و خواستار ادامه آن هستند .

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انعقاد قرارداد 96 هزار تنی برای تولید مرغ در استان، ادامه داد: این رقم نزدیک به 60 درصد تولید استان بوده است .

وی اعلام کرد: در 27 استان کشور به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و تضمین قیمت، نزدیک به 869 هزار تن قرار داد منعقد شد . اسکندری با اشاره به وجود 18هزار و 600 واحد تولید مرغ و تخم مرغ در کشور، بیان داشت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که تمام نیازهای تولید کنندگان در اختیار آنها قرار گیرد .

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در ادامه از آغاز عملیات اجرایی طرح ساماندهی گوشت قرمز و شیر از هفته آینده در کشور خبر داد و افزود: برای تنظیم بازار، دام زنده، مادر و گوشت وارد می کنیم .

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: 50 درصد تولید در شیر و گوشت مربوط به دامداری سنتی است و در گذشته کمتر به دامداری سنتی توجه شده است .