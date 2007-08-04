مجتبی بیگدلی در گفتگو با مهربا بیان آنکه تعاونی‌های مسکن به دنبال کسب سودهستند، گفت: تعاونی‌ها درامرساخت واحدهای مسکونی علی رغم اظهارنظر دولت سود قابل قبولی را دنبال می کنند، این درحالی است که این تعاونی‌ها فاقد نرم افزار و تجربه کافی در این امر هستند.

وی با اشاره به راهکارهای دولت برای کاهش قیمت وساخت واحدهای مسکونی در سال جاری،گفت :یکی ازسیاست های مثبت دولت در سال جاری برای اولین مرتبه در تاریخ کشور اختصاص بودجه 15 هزار میلیارد تومانی به امر تولید مسکن بودضمن اینکه در این راستا افزایش سقف تسهیلات بانکی از 10 به 14 میلیون تومان صورت گرفت.

بیگدلی اشتباهات کارشناسی دولت‌ها را به اتلاف هزینه و بودجه های کلان کشور در مقطع زمانی خاص منتهی دانست و افزود: در ابتدای سال جاری ثبت نام وام 10 میلیون تومانی مسکن و 3 میلیون تومانی اجاره بها منجر به ایجاد صف‌های طویل در پشت درهای بانک مسکن شد که در نهایت از 7میلیون متقاضی تنها به 24 هزارمتقاضی پاسخ داده شد. لذا با اتخاذاین سیاست غیرکارشناسی طرح مذکور به شکست منتهی شد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور پرداخت تسهیلات به اشخاص را امری تورم زا و عاملی مخرب برای بازارخواند و تصریح کرد: اعطای وام های بانکی به پروژه ها آثار تورمی را به دلیل جذب تدریجی تسهیلات کاهش می دهد ضمن آنکه این امر با تولید و اشتغال درکشورهمراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه شرکت های سا ختمانی دارای نرم افزار ساخت ارزان و کیفی مسکن هستندخاطر نشان کرد:در حال حاضر با حذف شرکت های ساختمانی و تولیدکنندگان انبوه کشوراز پروسه ساخت و ساز و واگذاری این امر به بخش تعاون، ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این صنعت در آینده نه چندان دور وارد خواهد کرد.