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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۸:۵۵

ایستگاه فرهنگی هنری در زیبا کنار خرم آباد راه اندازی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از راه اندازی ایستگاه فرهنگی و هنری برای دومین سال متوالی در پارک زیبا کنار خرم آباد خبر داد .

محمد باقر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به استقبال بی نظیر مردم در سال گذشته و تشویق مردم به برگزاری مجدد، امسال نیز به مناسبت اعیاد رجب و شعبان برای دومین سال اقدام به برگزاری ایستگاه فرهنگی و هنری خواهیم کرد.

 

وی برگزاری برنامه های زنده فرهنگی و هنری از قبیل هنرهای تجسمی، کاریکاتور، مشاعره، مسابقات فرهنگی هنری، طنز و نمایش، موسیقی همچنین اقامه نماز جماعت را از محورهای این ایستگاه برشمرد.

 

نظری با اشاره به این در جشن های ماه رجب و جشن نیمه شعبان بیش از 15 هزار نفر در این ایستگاه حضور یافتند، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با توجه به دومین سال برگزاری این برنامه و آشنایی مردم،  امسال استقبال فراتر از این میزان باشد.

کد مطلب 528807

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