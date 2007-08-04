ایستگاه فرهنگی هنری در زیبا کنار خرم آباد راه اندازی می شود

محمد باقر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به استقبال بی نظیر مردم در سال گذشته و تشویق مردم به برگزاری مجدد، امسال نیز به مناسبت اعیاد رجب و شعبان برای دومین سال اقدام به برگزاری ایستگاه فرهنگی و هنری خواهیم کرد.

وی برگزاری برنامه های زنده فرهنگی و هنری از قبیل هنرهای تجسمی، کاریکاتور، مشاعره، مسابقات فرهنگی هنری، طنز و نمایش، موسیقی همچنین اقامه نماز جماعت را از محورهای این ایستگاه برشمرد.

نظری با اشاره به این در جشن های ماه رجب و جشن نیمه شعبان بیش از 15 هزار نفر در این ایستگاه حضور یافتند، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با توجه به دومین سال برگزاری این برنامه و آشنایی مردم، امسال استقبال فراتر از این میزان باشد.