بدهی سنگین دولت به وزارت نیرو علت اصلی قطعی برق است

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کم آبی و بی‌آبی استان اصفهان و مشکلات کشاورزان اظهار داشت: برای حل این بحران ضروری است آب خروجی از استان از شهرستان‌های سمیرم، فریدن و فریدون شهر را به اصفهان برگردانیم؛ این در حالی است که می‌خواهند با آب نبات چوبی ما را فریب دهند چرا که با انتقال آب از دریا به استان اصفهان نه تنها هیچ مشکلی از اصفهان حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات آن نیز اضافه می‌کند.

وی ادامه داد: طی کردن آب از مسیر بیش از هزار کیلومتر قطعاً معارضان و سو استفاده‌گرانی خواهد داشت؛ از طرف دیگر برداشت‌های غیر مجاز از زاینده‌رود باعث شده از آب موجود نیز نتوانیم بهینه استفاده کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان در ادامه به وجود دلالی به عنوان یکی دیگر از مشکلات کشاورزان اشاره کرد و گفت: مجلس برای برخورد با دلالی ورود کرده اما نتیجه مطلوبی از آن گرفته نشده، اما کمیسیون آب و کشاورزی در مجلس و در شورای تصمیم‌گیری مقرر کرده‌اند تا دو نفر از نخبگان کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری حضور داشته باشند و در قیمت میوه‌ها و خرید تضمینی از کشاورز به طور جدی ورود کنند.

وی همچنین به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: وزیری که دولت جدید معرفی کرده خود طراح و پیگیر دفاع از کشاورز بوده و امیدواریم زمانی که رأی اعتماد گرفت و آن طرف میز رفت، تغییر نکند و باز هم مدافع حقوق کشاورزان باشد.

ضعف وزارت کشاورزی آموزش و ترویج است

حجت الاسلام موسوی لارگانی در خصوص ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت: صادرات محصولات کشاورزی بسته نشده، تنها برخی از مواقع که فصل برداشت در کشور نباشد و موجودی سردخانه‌ها کم شود، اجازه صادرات داده نمی‌شود، از سویی دیگر طرح آمایش سرزمینی در حال بررسی و پیگیری است و جلسات آن ادامه دارد.

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان عملکرد وزارت کشاورزی در حوزه ترویج و آموزش را مناسب ندانست و در این باره گفت: برای مثال می‌گویند برنج کشت نکنیم اما نگفتند و آموزش ندادند که کشاورزان برای جبران خسارت چه چیزی بکارند و الگو بدهند، حتی اگر می‌گویند به جای برنج کلزا بکارند، ما به تفاوت هزینه حاصل از آن را برای کشاورز تأمین کنند.

قطعی برق اصفهان بیش از سایر استان‌هاست

وی همچنین در خصوص قطعی برق و خسارت ناشی از آن به کشاورزان خاطر نشان کرد: برخی از استان‌ها قطعی برق کمتری نسبت به اصفهان داشتند و نسبت به این موضوع اعتراض کردیم. چرا باید برای هر کاری اصفهان پایلوت و در حق تولیدکنندگان اصفهان اجحاف شود.

حجت الاسلام موسوی لارگانی بدهی سنگین دولت به وزارت نیرو را علت اصلی قطعی برق عنوان کرد و افزود: از سازمان بودجه هم جویا شدیم که دولت بدهی به وزارت نیرو دارد وزارت هم به بخش خصوصی نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند.

وی خاطر نشان کرد: ما قادر هستیم که از نیروی خورشیدی برق تولید کنیم و حتی به صادرات برسیم زیرا مناطق کویری بسیاری در کشور وجود دارد اما متأسفانه وزیر نیرو اعتقادی به توسعه نیروگاه‌ها نداشت. بنابراین نه گرمای هوا و نه ارزهای دیجیتال دلیل قطعی برق نیست.

قانون جهش تولید در دست بررسی

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان با اشاره به حمایت‌های لازم برای صنعتگران و تولیدکنندگان، تصریح کرد: مجلس در بحث جهش تولید قانونی را در حال تصویب دارد که البته انتظار داشتیم دولت دوازدهم در این رابطه لایحه بدهد که این کار انجام نشد و خود مجلس با طرح دادن این موضوع را در دست بررسی دارد.

وی افزود: مجلس قانون بودجه یک ساله را تصویب و سپس دیوان محاسبات اعلام می‌کند که ۶۲ درصد انحراف داشته است و این اشکال به مجلس برمی‌گردد که باید نسبت به تأثیر آن در تخصیص بودجه‌ها دقت نظر بیشتری داشت.