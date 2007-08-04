سفرهای تکراری آمریکایی ها به خاورمیانه هیچ چیزی را عوض نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستوراردن درمقاله ای به سفر اخیر وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا به منطقه پرداخت.

الدستوردراین مقاله نوشت : سفرهای تکراری وزیر امورخارجه و وزیردفاع آمریکا به خاورمیانه با هدف درخواست کمک از برخی از کشورهای عربی برای آرام شدن اوضاع درعراق ، هیچ وضعیتی را عوض نمی کند حتی اگر این سفرها هفته ای انجام شود.

این روزنامه افزود: علت هم آن است که حل مشکل عراق به دست یا به خواست هیچ کشورعربی نیست، بلکه به دست خود آمریکایی ها است، زیرا آنان بودند که عراق را بدون هیچ توجیه منطقی اشغال کردند و این اشغالگری مخالف با همه قوانین ، عرف های بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است، چرا که عراق کشورمستقل و عضو سازمان ملل متحد است، که هیچ نوع سلاحی از سلاح های کشتار جمعی دراختیار ندارد.

این روزنامه چاپ اردن درادامه با تکراراین مطلب که سفرهای مقامهای آمریکایی به عراق هیچ تاثیری ندارد، گفت : مهمتر اینکه این سفرها منجر به کاهش خشونت های جنون آمیز درعراق نمی شود.بنابراین عراقی ها با اشغالگری مقاومت می کنند و این حق آنان است این مقاومت تا خروج آخرین سرباز از سربازان اشغالگرازعراق ادامه خواهد یابد.

اما علت به وجود آمدن خشونت طایفه ای که روزانه جان ده ها عراقی بیگناه را می گیرد، فقط اشغالگران هستند، زیرا از صدها و هزاران سال پیش شیعیان، اهل تسنن ، کردها ، ترکمن ها درعراق زندگی می کنند و ما حتی برای یک بارهم نشنیدیم که بین این گروه ها اختلاف باشد ، فرقی نمی کند بین شیعیان یا اهل تسنن یا بین کردها و ترکمن ها و یا بین مسلمانان و مسیحیان. همه آنچه که درحال حاضر درعراق به وجود آمده ، همه دسیسه اشغالگران است تا ملت عراق را به گروه هایی تقسیم کنند.

نویسنده این مقاله تاکید دارد: خشونت ها درعراق فقط با عقب نشینی کامل اشغالگران از تمام خاک عراق به پایان می رسد.

اما مذاکراتی که وزرای امورخارجه و دفاع آمریکا با بعضی مسئولان عربی انجام دادند، فقط با هدف به دست آوردن فرصت بود و برموضوع عراق هیچ تاثیری نگذاشت.

درادامه این مقاله آمده است : حال زمان آن فرا رسیده است که این خونریزی متوقف شود.خشونتی که به هیچ کس رحم نمی کند و شهروندان بیگناه عراقی تاوان آن را پس می دهند همچنانکه آمریکایی ها نیز ازاین مسئله خسارت های زیادی می بینند خواه این ضرر و زیان ها جانی باشد یا مالی. روزی نمی گذرد مگر آنکه درآن روز بشنویم که تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته شدند یا به تجهیزات نظامی آنان خسارت هایی وارد شده است.

این روزنامه چاپ اردن درپایان می نویسد: تنها راه حل مشکل عراق، عقب نشینی همه نیروهای اشغالگر از خاک این کشور و رها کردن ملت عراق به حال خودشان است تا خود بدون دخالت بیگانگان برای خود تصمیم بگیرند. چرا که اشغالگری با هر هدفی مطرود است وازسوی سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان غیرقابل توجیه و محکوم شده است.

بنابراین وزیرامورخارجه و دفاع آمریکا باید این مسئله را خوب درک کنند و آن را به دولت آمریکا در واشنگتن اطلاع دهند.

