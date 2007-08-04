نفوذ منطقه ای ایران قابل مهار نیست / ابزار ایران برای گسترش نفوذ منطقه ای انتخابات دموکراتیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "اینترنشنال هرالدتریبون" در تحلیلی درباره کمک های نظامی و قراردادهای تسلیحاتی آمریکا با کشورهای عربی خاورمیانه به بیان معایب این سیاست می پردازد و نتیجه گیری می کند که این قبیل اقدامات مسیری اشتباه برای کنترل ایران است.



در این تحلیل که به قلم "کریم سجادپور"، کارشناس مؤسسه مطالعاتی کارنگی آمریکا نوشته شده، آمده است : سیاست اخیر آمریکا در انعقاد قرادادی 20 میلیارد دلاری با عربستان سعودی برای مقابله با افزایش نفوذ ایران در خاورمیانه همانند سیاست های "رونالد ریگان" در دوران جنگ سرد است یعنی : مهار ایران و همزمان وادار کردن آن به صرف بودجه بیشتری برای مسابقه تسلیحاتی به جای توسعه اقتصادی که در نهایت منجر به ورشکستی آن خواهد شد.

اما به عقیده سجادپور این سیاست یک نقص بزرگ دارد و آن اینکه تشخیص نمی دهد نفوذ فزاینده ایران نه به دلیل قدرت نظامی کارآمد یا بودجه نظامی آن است(کما اینکه عربستان سعودی چهار برابر ایران صرف بودجه نظامی می کند) بلکه ازاستفاده ایران از قدرت نرم برای درهم شکستن قدرت سخت و برتر آمریکا و اسرائیل نشأت می گیرد. از این رو مسلح کردن هرچه بیشتر همسایگان عرب ایران با میلیاردها دلار تسلیحات پیشرفته که حتی نحوه استفاده از اکثر آنها را نمی دانند، هیچ تاثیری برای حل این معضل آمریکا نخواهد داشت.

در این تحلیل آمده است : در جنگ سرد جدید دولت بوش، ایران به مثابه شوروی است، اما یک تفاوت عمده آن با شوروی سابق این است که ابزار مورد علاقه ایران برای گسترش قدرت و نفوذش در سرتاسر منطقه خاورمیانه، نه حمایت های نظامی و مالی بلکه، انتخابات دموکراتیک است.

با پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین، جنبش اخوان المسلمین در مصر، حزب الله در لبنان و احزاب شیعه در عراق، ایران مطمئن شده است که دوستانش در نبرد جلب قلوب و آرای ملت ها پیروز شده اند و لبرال های غربگرا شکست خورده اند. به گفته آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب: امروزه اگر درکشورهای اسلامی همه پرسی برگزار شود، مردم به شخصیت های حامی اسلام و مخالف آمریکا رأی خواهند داد.

بر اساس این تحلیل، افکار عمومی نیز این نظر را تایید می کند. در نظرسنجی های انجام شده در کشورهای عربی، مردم این کشورها محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و خالد مشعل رهبرحماس را به عنوان سه شخصیت محبوب خود برگزیدند. همین نظرسنجی های نشان می دهد 80 درصد مردم مصر واردن دیدگاهی مخالف آمریکا دارند.

به گزارش «مهر» در ادامه این تحلیل آمده است : اما 28 سال بی اعتمادی متقابل بین ایران و آمریکا سناریویی را به وجود آورده که هیچ گزینه مطلوبی در آن وجود ندارد و آن اینکه نفوذ منطقه ای ایران قابل مهار یا قابل مقابله از لحاظ نظامی نیست و مانند مناقشه اسرائیل و فلسطین، طرفین به صداقت طرف مقابل اعتقاد ندارند. در چنین وضعیتی هیچ یک از طرفین به پیروزی قاطع دست نمی یابد و در این بستر فروش 20 میلیارد دلار سلاح دیگر به منطقه تنها به مشتعل تر شدن تنش می انجامد و هیچ تاثیری در کاهش قدرت نرم ایران نخواهد داشت.

در انتهای تحلیل، نویسنده به آمریکا توصیه می کند بهتر است به جای فروش 20 میلیارد دلار سلاح به منطقه، این پول را صرف آموزش و زیرساخت های اقتصادی خاورمیانه کند و به ایجاد جوامع و بازارهای پررونق مانند دوبی کمک کند.

آمریکا روز دوشنبه 8 مرداد اعلام کرد که قصد دارد کمک های نظامی به ارزش دهها میلیارد دلار به همپیمانان عرب خود و نیز رژیم اسرائیل ارائه کند.

این کمک ها شامل 13 میلیارد دلار به مصر، 30 میلیارد دلار به رژیم اسرائیل و 20 میلیارد دلار به عربستان است و انتظار می رود که کشورهای دیگر عرب حوزه خلیج فارس از کمک هایی نظامی که ارزش آن اعلام نشده است، بهره مند شوند.