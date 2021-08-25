محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات از سوابق بسیار ارزشمندی برخوردار است، اظهار داشت: وزیر پیشنهادی اطلاعات از بدنه این وزارتخانه است و از آنجایی که سال‌ها در این وزارتخانه فعالیت کرده است، نسبت به مسائل این حوزه اشراف کامل دارد.

وی بیان کرد: همچنین وزیر پیشنهادی اطلاعات جانباز و از خانواده معظم شهدا است و سوابق بسیار خوبی در مجموعه‌های مختلف اجرایی کشور و همچنین قوه قضائیه و آستان قدس رضوی دارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی اطلاعات مؤید آن است که وی به دنبال ایجاد تحولات مختلف در حوزه وزارت اطلاعات و مخصوصاً موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی اطلاعات برنامه‌هایی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد، اظهار داشت: وزارت اطلاعات مأموریت‌هایی در جهت صیانت از امنیت سرمایه گذاری برعهده دارد که وزیر پیشنهادی اطلاعات هم برنامه‌هایی در این حیطه ارائه کرده است و ما انتظار داریم نمایندگان با رأی بسیار خوبی وی را برای تصدی این وزارتخانه انتخاب کنند.