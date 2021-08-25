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۳ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۲۷

پورابراهیمی در گفتگو با مهر:

«خطیب» وزارت اطلاعات رامتحول می‌کند/او درحوزه اقتصادی برنامه دارد

«خطیب» وزارت اطلاعات رامتحول می‌کند/او درحوزه اقتصادی برنامه دارد

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی اطلاعات فردی با سابقه است و برنامه‌های جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات از سوابق بسیار ارزشمندی برخوردار است، اظهار داشت: وزیر پیشنهادی اطلاعات از بدنه این وزارتخانه است و از آنجایی که سال‌ها در این وزارتخانه فعالیت کرده است، نسبت به مسائل این حوزه اشراف کامل دارد.

وی بیان کرد: همچنین وزیر پیشنهادی اطلاعات جانباز و از خانواده معظم شهدا است و سوابق بسیار خوبی در مجموعه‌های مختلف اجرایی کشور و همچنین قوه قضائیه و آستان قدس رضوی دارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی اطلاعات مؤید آن است که وی به دنبال ایجاد تحولات مختلف در حوزه وزارت اطلاعات و مخصوصاً موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی اطلاعات برنامه‌هایی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد، اظهار داشت: وزارت اطلاعات مأموریت‌هایی در جهت صیانت از امنیت سرمایه گذاری برعهده دارد که وزیر پیشنهادی اطلاعات هم برنامه‌هایی در این حیطه ارائه کرده است و ما انتظار داریم نمایندگان با رأی بسیار خوبی وی را برای تصدی این وزارتخانه انتخاب کنند.

کد مطلب 5288433
زهرا علیدادی

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