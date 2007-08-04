هرگز اجازه خودنمایی به نیروهای خارجی را در پاکستان نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "شوکت عزیز" در پاسخ به صحبت های چند روز پیش سناتور"باراک اوباما" مبنی بر حمله به مواضع طالبان در پاکستان گفت : نیروهای خارجی تحت هیچ شرایطی اجازه انجام عملیات نظامی در پاکستان را نخواهند داشت.

عزیز افزود: ما دارای یک کشور قدرتمند و با اقتدار هستیم و هیچ گونه بهانه ای را از سوی کشورهای خارجی برای انجام عملیات در خاک خود نمی پذیریم.

نخست وزیر پاکستان تصریح کرد : بیان چنین سخنانی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و اسلام آباد در قبال دخالت در امور داخلی پاکستان آرام نمی نشیند ؛ مردم پاکستان مردمی سربلند هستند که اقتدار آنها قابل ستایش است.

در همین رابطه روز گذشته نیز مقامهای ارشد پاکستان گفتند که اظهارات اوباما غیرمسئولانه بوده و احتمالا با هدف سیاسی در رقابت نامزدهای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته است.

" خورشید قصوری" وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس تصریح کرده بود:" این سخنان یک بیانیه بسیار غیرمسئولانه است، همه آن چیزی که می توانم بگویم همین است."

لازم به ذکر است باراک اوباما نامزد حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری این کشورچهارشنبه 10 مرداد ماه تاکید کرد در صورتی که انتخاب شود دستور حمله به نیروهای القاعده مستقر در پاکستان را صادر خواهد کرد.

اوباما گفته بود : اگر من رئیس جمهور آمریکا شوم و تا آن موقع پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اقدامی بر ضد القاعده به عمل نیاورد بدون دریافت مجوز از اسلام آباد نیروهای آمریکایی را برای تعقیب تروریست ها به پاکستان اعزام خواهم کرد.