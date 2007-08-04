غشای پلیمری توسط محققان ایرانی طراحی و ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس خانبابائی در این زمینه گفت : استفاده از تکنولوژی غشایی برای جداسازی گازها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از اهداف استراتژیک در بسیاری از کشورها به شمار می رود زیرا فرآیندهای غشایی در کل، انرژی کمتری نیاز دارند و در مقایسه با فرآیندهای رایج برای جداسازی گازها مانند فرآیندهای جذب و تقطیر، انرژی بسیار ناچیزی مصرف می شود.

وی درادامه افزود: این امر هم از نظر سرمایه ای و هم از نظر بهینه سازی مصرف انرژی اهمیت دارد. از طرف دیگر، تکنولوژی غشایی بطور کلی در مقایسه با فرآیندهای دیگر کاملاً دوستدار محیط زیست به شمار می رود چون هیچگونه حلال و آلاینده ای در این تکنولوژی مورد استفاده قرار نمی گیرد.

خانبابائی خاطرنشان کرد: علاوه بر آن، استفاده از غشاهای پلیمری به بازیافت هیدروکربنها ، مونومرها و گازهای دیگر که در فرآیندهای موجود به هوا فرستاده می شوند و یا سوزانده می شوند، منجر می شود که از نظر کاهش آلاینده های محیطی بسیار با ارزش است، از این رو پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه صنعت نفت در طرحی با عنوان طراحی و ساخت مدول غشای پلیمری برای جداسازی هیدروکربن های سنگین از گاز طبیعی به تحقیق پرداخت.

وی اضافه کرد : در این طرح با استفاده از پلیمرهای لاستیکی و شیشه ای خاص و بهره گیری از فناوری نانو در بهبود خواص پلیمرها، غشاهای پلیمری که برخلاف غشاهای انتخابگر بر اساس اندازه ذرات، قابلیت عبور ذرات بزرگتر مانند هیدروکربن های سنگین گازی را در مقایسه با ذرات کوچکتر مانند متان و ازت دارند، به صورت پیوسته تهیه شده و به صورت مدول های غشایی با مشخصه های عبوردهی معین ساخته می شود.

خانبابائی تاکید کرد: این قابلیت انتخاب پذیری معکوس و عبور دهی بالای این غشاها، مزیت بسیار مهمی است که در کاربردهایی مانند خالص سازی گاز طبیعی که بخش عمده آن را متان تشکیل می دهد نیاز به تقویت فشار مجدد گاز خالص شده را مرتفع می سازد.

وی افزود: از غشاهای تهیه شده می توان در کاربردهای دیگر مانند خالص سازی هیدروژن در پالایشگاهها، بازیافت مونومر در واحدهای پلی اولفین، بازیافت بخارات بنزین در انبارها و جایگاههای سوخت رسانی، ‌خالص سازی و استفاده مجدد از گازهای تزریقی به چاه در EOR و بسیاری کاربردهای دیگر با ارزش افزوده بالا نیز استفاده کرد.