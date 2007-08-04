لژیونر ناراضی پرسپولیس خواستار حضور در استقلال شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای ابتدایی فصل نقل و انتقالات و زمانی که باشگاه پرسپولیس بتازگی دستخوش تغییر و تحول شده بود یکی از بازیکنان این تیم که از شرایط موجود باشگاه ناراضی بود برای مسئولان استقلال پیغام فرستاد که خواهان حضور در این تیم است.

بازیکن یاد شده که فصل گذشته مورد حمایت مدیریت باشگاه و سرمربی تیم بود حتی با مسئولان باشگاه استقلال در چند مورد مذاکراتی داشت که به نتیجه نرسید.

مسئولان باشگاه استقلال با وجود تمایل برای جذب بازیکن یاد شده تنها به سبب جلوگیری از تنش های که دو باشگاه را تهدید می کرد از جذب این بازیکن خودداری کرده و به او توصیه کردند فوتبال خود را در تیمی به غیر از استقلال ادامه دهد.

این بازیکن پس از اینکه نتوانست نظر موافق مسئولان استقلال برای حضور در این تیم را فراهم کند به طور ناگهانی راهی امارات شد و با یکی از تیم های این کشور قرارداد بست.