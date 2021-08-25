بیش از ۱۵۹ هزار نفر در هرمزگان کاملا واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی سه شنبه شب در ارتباط ویدئوی با خبرنگاران بیان داشت: تاکنون ۵۵۸ هزار و ۹۲۴ نفر در هرمزگان علیه ویروس کرونا واکسینه شده‌اند. از این شمار، ۳۹۹ هزار و ۴۴۴ نفر دوز اول و ۱۵۹ هزار و ۴۸۰ نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

فرشیدی اضافه کرد: واکسن‌های سینوفارم، اسپوتنیک وی، آسترازنکا، برکت، پاستور و بهارات، سبد واکسیناسیون استان را تشکیل می‌دهند. اکنون متولدان قبل از سال ۱۳۶۰ در هرمزگان می‌توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir برای واکسیناسیون نام نویسی کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درخصوص داروی مورد نیاز بیماران کرونایی هم گفت: این داورها علاوه بر مراکز غربالگری کووید در همه داروخانه‌های استان موجود است.

وی در مورد آغاز تزریق واکسن پاستور در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از روز سه شنبه تزریق واکسن پاستور در هرمزگان آغاز شد. اولویت تزریق با افرادی است که در مرحله کارآزمایی بالینی، واکسن نما دریافت کرده‌اند.

به گفته فرشیدی، مرحله کارآزمایی بالینی واکسن پاستور دو ماه پیش با حضور ۳ هزار داوطلب در استان اجراشد که ۲۰ درصد از داوطلبان در آن مرحله واکسن نما دریافت کردند و اکنون واکسن اصلی را دریافت می‌کنند.

فرشیدی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ نفر دیگر به جمع جانباختگان کرونا در هرمزگان افزوده شدند و شمار کل جانباختگان این بیماری در استان به دو هزار و ۷۵ نفر رسید. جانباختگان ۱۰ آقا و ۳ خانم در بازه سنی ۱۹ تا ۹۳ سال از بندرعباس، میناب و حاجی آباد بودند.

وی افزود: با بستری شدن ۱۸۷ نفر دیگر در ۲۴ ساعت گذشته، شمار کل بستری‌ها به هزار و ۳۹ نفر رسید. اکنون ۱۳۶ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۴۰ نفر از آن‌ها وخیم است.

وی خاطرنشان کرد: برای واکسیناسیون کرونا انجام تست لازم نیست و کسانی که علائم کرونا یا در منزل فرد مبتلا به کرونا دارند دوهفته بعد واکسن تزریق کنند.