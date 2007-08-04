مکانیزم یادگیری زبان در نوزادان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آیووا که نتایج بررسی های خود را در ماهنامه علمی ساینس منتشر کرده اند، دریافتند که نوزادان با استفاده از یک فرایند ریاضی که تاکنون ناشناخته بود، از 18 ماهگی شروع به حرف زدن می کنند.

در این خصوص باب مک ماری سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت : "اولین کلماتی که نوزادان بیان می کنند، مامان و بابا است که برای گفتن این واژگان نیازی به یادگیری ندارند، بلکه یک فرایند ریاضی مسئول بخش وسیعی از زبانی است که نوزاد با آن صحبت می کند. این زبان به ظاهر از واژگان با درجه سختی متوسط ساخته شده است که نوزادان این کلمات را چه سخت باشند چه آسان تقریبا به موازات هم یاد می گیرند."

بنابراین گزارش، یادگیری یک واژه جدید، اغلب یادگیری یک واژه دیگر را موجب می شود. اما این مکانیزم در کودکان بین اصطلاحات با درجه سختی متوسط با حداکثر سرعت انجام می شود. درواقع نوزادان کلمات نسبتا دشوار را بسیار آسانتر از واژگان ساده یاد می گیرند. هربار که در حافظه واژه سخت متفاوتی وارد می شود، این سرعت افزایش می یابد به طوری که در 18 ماهگی، نوزاد بیش از 50 واژه نسبتا سخت را در حافظه خود ذخیره دارد، این درحالی است که در دو سالگی این تعداد به 350 واژه و در دو سال و نیمگی به 600 واژه می رسد.