افزایش ۴۱ درصدی تبادلات تجاری در مرز ماهیرود

حسن رحیمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: صادرات در مزر و گمرک ماهیرود علی رغم اتفاقات اخیر افغانستان فعال بوده و حتی شاهد افزایش ۴۱ درصدی تبادلات بوده ایم.

به گفته وی طی ۴ ماهه سال جاری ۲۶۲ میلیون صادرات از مرز ماهیرود انجام شده است.

وی عنوان کرد: در بحث محصولات استراتژیک استان از جمله زرشک و زعفران تمایل داریم صادرات از گمرکات استان باشد اما به دلیل نبود آزمایشگاه استاندارد محصولات کشاورزی این امکان فراهم نیست.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: ۵ میلیون دلار محصولات استراتژیک خراسان جنوبی از دیگر گمرکات اظهارنامه آن تنظیم می شود.

رحیمی زاده بیان کرد: از پیشنهادات ما به اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی بوده است که پیگیری کنند تا آزمایشگاه در استان راه اندازی شود.

وی عنوان کرد: پیشنهاد راه اندازی خط ارتباطی هوایی بین خراسان جنوبی و کشورهای آسیای میانه از جمله روسیه که می تواند بازار خوبی برای محصولات کشاورزی و استراتژیک استان باشد را هم داشته ایم.