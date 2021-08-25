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۳ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۰۱

مدیرکل گمرکات خراسان‌جنوبی خبر داد؛

افزایش ۴۱ درصدی تبادلات تجاری در مرز ماهیرود

افزایش ۴۱ درصدی تبادلات تجاری در مرز ماهیرود

بیرجند- مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی از افزایش ۴۱ درصدی صادرات از مرز ماهیرود طی سال جاری خبر داد.

حسن رحیمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: صادرات در مزر و گمرک ماهیرود علی رغم اتفاقات اخیر افغانستان فعال بوده و حتی شاهد افزایش ۴۱ درصدی تبادلات بوده ایم.

به گفته وی طی ۴ ماهه سال جاری ۲۶۲ میلیون صادرات از مرز ماهیرود انجام شده است.

وی عنوان کرد: در بحث محصولات استراتژیک استان از جمله زرشک و زعفران تمایل داریم صادرات از گمرکات استان باشد اما به دلیل نبود آزمایشگاه استاندارد محصولات کشاورزی این امکان فراهم نیست.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: ۵ میلیون دلار محصولات استراتژیک خراسان جنوبی از دیگر گمرکات اظهارنامه آن تنظیم می شود.

رحیمی زاده بیان کرد: از پیشنهادات ما به اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی بوده است که پیگیری کنند تا آزمایشگاه در استان راه اندازی شود.

وی عنوان کرد: پیشنهاد راه اندازی خط ارتباطی هوایی بین خراسان جنوبی و کشورهای آسیای میانه از جمله روسیه که می تواند بازار خوبی برای محصولات کشاورزی و استراتژیک استان باشد را هم داشته ایم.

کد مطلب 5288744

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