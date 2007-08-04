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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۰۲

حضور 15 کشور در اجلاس اتحادیه فیلمسازان کوتاه اسلامی

نمایندگان 15 کشور از 29 مرداد تا سوم شهریور در نخستین اجلاس رسمی اعضاء اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای اسلامی در تهران شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد نشست اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای اسلامی با حضور نمایندگان کویت، لبنان، افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، ایران، فلسطین، تونس، سودان، تاجیکستان، ترکیه، سوریه، قطر، بوسنی و قرقیزستان برگزار می‌شود.

این اجلاس به مدت شش روز به همت انجمن سینمای جوانان ایران در تهران برگزار خواهد شد و مهمترین مباحث آن ساخت فیلم کوتاه در قالب تولید مشترک، ایجاد ارتباط بین گروههای فیلمسازی کوتاه کشورهای مسلمان، یافتن زبان تصویری مشترک برای مقابله با تحریکات دشمنان اسلام و ... است.

کد مطلب 528881

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