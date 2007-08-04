حمله یک کرم جدید به فرمت های MP3 رایانه های شخصی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان سیمانتک اعلام کردند که این کرم جدید که W32/Deletemp3 نام دارد، با آلوده کردن این نوع از فایل های موسیقی که روی رایانه های شخصی برپایه سیستم عامل ویندوز وجود دارد، اقدام به حذف این فایل ها می کند.

براساس گزارش "پی سی وورد"، کرم های انفورماتیکی یکی از مقولات برنامه های مخرب است. این برنامه های درحقیقت نرم افزارهایی هستند که تنها با هدف آسیب رساندن به رایانه ها ساخته و نوشته می شوند.

این کرم جدید که از دسته برنامه هایی است که به طور خودکار اجرا می شوند، با تکثیر خود به تمام درایوهای خارجی منتقل می شود و تمام پخش کننده های MP3 موجود در بازار را با خطر مواجه می کند.

بنابراین گزارش، تاکنون این برنامه در سطح وسیع گسترده نشده است و به گفته کارشناسان سیمانتک در گروه کرم هایی است که براحتی با کمک آنتی ویروس های به روز شده این شرکت نابود می شود.

این کرم تنها با کپی یک MP3 آلوده روی دیسک سخت رایانه های ویندوز- پایه فایل های این فرمت را پاک می کند و سپس با خود تکثیری وارد تمام درایوها می شود. درصورتی که کاربر از دیسک سخت، فایل در معرض آلودگی را روی پخش کننده خود بارگذاری کند، این کرم وارد دستگاه پخش کننده نیز می شود.