وضعیت تیم ایران جوان بوشهر نگران کننده است

حمید چاهی بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با وجودی که بر اساس مصوبه شورای دوم شهر بوشهر، قرارداد همکاری و حمایت مالی پنج ساله میان این باشگاه و شهرداری بوشهر به امضا رسیده، اما با توجه به وضعیت نامناسب مالی در شهرداری بوشهر، وضعیت اسپانسر و حامی مالی ایرانجوان برای حضور در فصل آینده مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور نامشخص است.

چاهی بخش ادامه داد: نامشخص بودن وضعیت باشگاه در سال های گذشتنه موجب شد تا این تیم نتواند حضوری شایسته در مسابقات داشته باشد، از این رو انتظار می رود مسئولان استان به صورت جدی پیگیر مشکلات اساسی این باشگاه 50 ساله باشند.

وی یادآور شد: ایرانجوان بوشهر در فصل گذشته به دلیل آغاز دیرهنگام تمرینات و بی انگیزگی بازیکنان در پایان فصل با اختلاف 3 امتیازی از تیم صدرنشین از صعود به لیگ آزادگان بازماند.